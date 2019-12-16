Найкращі українські серіали 2019 року, за які не соромно: рейтинг Радіо МАКСИМУМ

Робимо кінопідсумки 2019 року – підготували для вас ТОП українських серіалів, які підкорили велику аудиторію глядачів. Українці довели, що вміють створювати та знімати якісні стрічки, які можуть захопити до останньої серії!

У рейтинг найкращих українських серіалів 2019 року ввійшли представники різних жанрів. Якщо ви досі сумнівалися, чи варті вони перегляду, тоді ознайомтеся з усією інформацією та вмикайте перші серії!

Це цікаво: Названо найкращі серіали 2019 року за версією IMDb

У цьому списку ви точно знайдете серіал, який припаде вам до душі:

Перші ластівки

Жанр: молодіжний трилер-детектив

молодіжний трилер-детектив Режисер: Валетнин Шпаков

Валетнин Шпаков У головних ролях: Вікторія Литвиненко, Олександр Рудинський, Максим Самчик, Таїсія-Оксана Щурук, Марія Смолякова, Поліна Носихіна

Вікторія Литвиненко, Олександр Рудинський, Максим Самчик, Таїсія-Оксана Щурук, Марія Смолякова, Поліна Носихіна Кількість сезонів: 1

У центрі сюжету – старшокласники Катя, Федя, Лєра, Поліна, Нікіта, Макс. У кожного з героїв своя історія, свої проблеми, своє минуле. Проте їх всіх об'єднує одна таємниця. Як потім виявляється, не тільки їх. Страх, секрети, перше кохання та історії, які шокують батьків.

Події серіалу стартують 1 вересня. Для 11-класників звичайної міської школи цей день став трагедією, адже учня їхньої школи знайшли мертвим. Слідча Ольга Макарова намагається з'ясувати, чи покінчила школярка життя самогубством, чи її навмисно зіштовхнули з даху. Вона починає розслідування, яке розкриє безліч таємниць учнів та їх батьків.

Кріпосна

Жанр: пригодницька мелодрама

пригодницька мелодрама Режисер: Фелікс Герчиков, Максим Литвинов

Фелікс Герчиков, Максим Литвинов У головних ролях: Катерина Ковальчук, Олексій Яровенко, Станіслав Боклан, Ольга Сумська, Марк Дробот, Олеся Жураківська, Михайло Гаврилов, Ганна Сагайдачна, Наталка Денисенко

Катерина Ковальчук, Олексій Яровенко, Станіслав Боклан, Ольга Сумська, Марк Дробот, Олеся Жураківська, Михайло Гаврилов, Ганна Сагайдачна, Наталка Денисенко Кількість сезонів: 2

У центрі сюжету – молода дівчина Катерина Вербицька. Вона сирота, але її хрещена виховала дівчину, як панянку. Катя вродлива, розумна, знає іноземні мови, грає на фортепіано, малює. Попри це, дівчина – кріпосна, адже народжена в неволі й належить поміщикам Червінським. Її освіченість ніяк не робить життя легшим, особливо після смерті хрещеної мами.

Катя відчайдушно бореться за своє щастя, а доля підкидає їй нові випробування: смерті близьких, переслідування, борделі, жорстокі господарі... Другий сезон серіалу завершився весіллям Вербицької із паничем Андрієм Жаданом, але в останню мить усе знову пішло шкереберть. Продовження костюмованої драми вийде аж у 2021 році.

Папік

Жанр: лірична комедія

лірична комедія Режисер: Андрій Яковлєв

Андрій Яковлєв У головних ролях: Станіслав Боклан, Дар'я Петрожицька, Сергій Сипливий, Олеся Жураковська, Катерина Кістень

Станіслав Боклан, Дар'я Петрожицька, Сергій Сипливий, Олеся Жураковська, Катерина Кістень Кількість сезонів: 1

Головний герой – звичайний дід на пенсії, але в молодості він був успішним актором. На старості Олександр Михайлович стомився зводити кінці з кінцями та втратив сенс життя. Він знайшов вихід із ситуації – вчинити суїцид, проте не хоче лягати у труну в жахливому зовнішньому вигляді.

Дід купує найдорожчий у своєму житті костюм й робить сучасну зачіску в барбершопі. Там йому пропонують алкоголь, від якого старий не відмовляється. При марафеті пенсіонер вирушає на "останню" дискотеку, де знайомиться зі звабливою мисливицею на багатіїв. Вона думає, що цей дід – успішний мільйонер. Найкумедніше починається, коли дівчина розуміє, що її обранець – звичайний пенсіонер.

Новенька

Жанр: молодіжна мелодрама з елементами детективу

молодіжна мелодрама з елементами детективу Режисер: Павло Мащенко, Максим Гуленко

Павло Мащенко, Максим Гуленко У головних ролях : Анастасія Нестеренко, Євген Козлов

: Анастасія Нестеренко, Євген Козлов Кількість сезонів: 1

Дівчина з простої сім'ї потрапляє до елітної школи. Для 16-річної Віри це не просто навчання, а спеціальне завдання від поліції. Тепер вона має стежити за своїми новими однокласниками, щоб зрозуміти, хто продає підліткам наркотики. Шпигувати вона зобов'язана, адже це єдиний шанс врятувати від тюрми молодшого брата, якого схопила поліція з наркотиками.

Проте не все так легко, як може здатися. Віра закохується у головного красунчика школи (Рому), а він відповідає взаємністю. Через це Віру ненавидять ще більше, а головному герою доводиться обирати між почуттями та дружбою.

Школа

Жанр: мелодрама

мелодрама Режисер : Ірина Литвиненко, Сергій Толкушкін, Сергій Уманець

: Ірина Литвиненко, Сергій Толкушкін, Сергій Уманець У головних ролях: Яніна Андреєва, Микита Вакулюк, Олена Курта, В'ячеслав Богушевський, Єлизавета Василенко, Олександр Петренко, Ірина Кудашова, Данило Черкас, Роман Лук'янов, Анатолій Тихомиров, Богдан Осадчук, Олег Виговський, Анна Трінчер, Карина Чернявська

Яніна Андреєва, Микита Вакулюк, Олена Курта, В'ячеслав Богушевський, Єлизавета Василенко, Олександр Петренко, Ірина Кудашова, Данило Черкас, Роман Лук'янов, Анатолій Тихомиров, Богдан Осадчук, Олег Виговський, Анна Трінчер, Карина Чернявська Кількість сезонів: 3

У центрі сюжету – життя та взаємини школярів. Серіал розкриває актуальні питання для підлітків: вибір майбутньої професії, вступ до університету, дружба, стосунки з батьками, романтичні пригоди. Герої проходять усі випробування випускного класу, а разом із цим вони продовжують боротьбу за популярність серед однолітків та кохання. Третій сезон нарешті розставив усі крапки над "і" в стосунках школярів.

Як довго я на тебе чекала

Жанр: мелодрама

мелодрама Режисер: Валерій Ібрагімов

Валерій Ібрагімов У головних ролях: Євгенія Нохріна, Дмитро Блажко, Олександр Мохов, Олексій Зубков, Олеся Жураковська, Олена Хижна, Станіслав Щокін, Лев Сомов

Кількість сезонів: 1

Серіал розповідає про долю двох героїв – Жанни та Романа. Закоханих розлучили нездоланні обставини, але вони знайшли один одного знову геть випадково. У підсумку, їм довелося зіштовхнутися із численними труднощами: зради і підступи проти потужної сили людських почуттів.

СидОренки-СидорЕнки

Жанр: комедія

комедія Режисер: Фелікс Герчиков

Фелікс Герчиков У головних ролях: Дмитро Суржиков, Олеся Власова, Валерій Швець, Ксенія Вертинська, Лев Сомов, Євген Шекера, Петро Ніневський

Дмитро Суржиков, Олеся Власова, Валерій Швець, Ксенія Вертинська, Лев Сомов, Євген Шекера, Петро Ніневський Кількість сезонів: 1

У центрі сюжету – дві сім'ї. Події у серіалі розгортаються через 16 років після народження синів у родинах СидОренків та СидорЕнків. Одні з них – багаті, а інші – бідні. Раптово вони дізнаються, що їхніх дітей переплутали у пологовому будинку.

Пес

Жанр: детектив

детектив Режисер: Микола Каптан, Ігор Забара

Микола Каптан, Ігор Забара У головних ролях: Микита Панфілов, Андрій Самінін, Ольга Олексій, Михайло Жонін, Борис Георгієвський, Денис Роднянський

Микита Панфілов, Андрій Самінін, Ольга Олексій, Михайло Жонін, Борис Георгієвський, Денис Роднянський Кількість сезонів: 5

Перед глядачем постає поліцейський Максим Максимов. За його плечима багато розкритих злочинів. Попри успіх не роботі, в особистому житті проблеми. Його дружина йде до найкращого друга та колеги поліцейського. Далі Максимова підставляють й він залишається без роботи, друзів, грошей, починає пити. Доля дарує йому другий шанс – він знаходить поранену німецьку вівчарку. Максимов піклується про нього й дає ім'я – Пес. Тепер він кидає пити й разом з Псом починає розкривати злочини.

Спадкоємці

Жанр: мелодраматичний детектив

мелодраматичний детектив Режисер: Дмитро Матов

Дмитро Матов У головних ролях: Наталя Доля, Едуард Флеров, Влад Нікітюк, Анастасія Іванова, Катерина Варченко, Сергій Дзялик, Валентин Томусяк, Сергій Фролов, Світлана Зельбет, Катя Тишкевич, Яша Кучеревський, Дмитро Гаврилов, Слава Красовська, Володимир Гладкий

Наталя Доля, Едуард Флеров, Влад Нікітюк, Анастасія Іванова, Катерина Варченко, Сергій Дзялик, Валентин Томусяк, Сергій Фролов, Світлана Зельбет, Катя Тишкевич, Яша Кучеревський, Дмитро Гаврилов, Слава Красовська, Володимир Гладкий Кількість сезонів: 1

У голови сімейства Орлових ювілей! На святкування дня народження Миколи Орлова запрошена шанована публіка. З такої нагоди іменинник влаштував грандіозне святкування. Серед гостей також друг юності головного героя Володимир Сухов із донькою Сонею. Розваги закінчуються таким собі сюрпризом – замахом на життя Миколи Орлова. Підозрювані – уся сім'я. Виявляється, що велика родина Орлових не така вже й щаслива. Зовнішній добробут – лише маска, а насправді родичі хочуть отримати гроші Миколи й ненавидять один одного.

Орлов виживає й усвідомлює, що все вийшло з-під його контролю. Тепер його головна мета – розслідувати зраду та змову. Своїм помічником Микола обирає друга юності Володимира Сухова, який має свої приховані мотиви увійти в довіру до Орлова. Водночас, Соня дізнається, що насправді відбувається в житті великого сімейства.

Вибір матері

Жанр: драма

драма Режисер: Міла Погребинська

Міла Погребинська У головних ролях: Єва Шевченко-Головко, Валерія Ходос, Артемій Єгоров, Ада Роговцева, Костянтин Данилюк, Ольга Радчук, Дар'я Творонович, Анастасія Цимбалару, Петро Ніневскій, Олеся Островська

Єва Шевченко-Головко, Валерія Ходос, Артемій Єгоров, Ада Роговцева, Костянтин Данилюк, Ольга Радчук, Дар'я Творонович, Анастасія Цимбалару, Петро Ніневскій, Олеся Островська Кількість сезонів: 1

Мелодрама розповідає історію вчительки Олени, яка вирішує захистити свою ученицю Інну. 8-річна дівчинка регулярно зазнає побоїв і може загинути від рук власної матері та вітчима. Після безуспішних звернень до влади Олена розуміє, що ніхто, крім неї, не в змозі захистити Інну. Вона тікає разом із дівчинкою та планує залишити країну. Але їй заважає мати дівчинки, її жорстокий вітчим і низка фатальних обставин.

Слуга народу

Жанр: політична комедія

політична комедія Режисер: Олексій Кирющенко

Олексій Кирющенко У головних ролях: Володимир Зеленський, Станіслав Боклан, Євген Кошовий, Олена Кравець, Юрій Крапов, Михайло Фаталов, Олександр Пікалов, Віктор Сарайкін, Катерина Кістень, Наталія Сумська, Ольга Жуковцова, Георгій Поволоцький, Дмитро Суржиков

Володимир Зеленський, Станіслав Боклан, Євген Кошовий, Олена Кравець, Юрій Крапов, Михайло Фаталов, Олександр Пікалов, Віктор Сарайкін, Катерина Кістень, Наталія Сумська, Ольга Жуковцова, Георгій Поволоцький, Дмитро Суржиков Кількість сезонів: 3

У центрі сюжету – вчитель історії Василь Голобородько, який стає президентом після того, як відео з ним потрапляє на YouTube. Несподівано країна отримує гаранта, який живе у професорській квартирі на Дарниці разом з батьками й старшою сестрою, позичає до зарплати і користується громадським транспортом. Проте з пережитими пригодами Голобородько змінюється та потрапляє в складні ситуації. Йому довелось навіть відсидіти у тюрмі, але таки врятувати державу. Ви й самі знаєте, наскільки цей серіал вплинув на українців, тож це вагома причина подивитись його.

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