На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Придивіться до Карти Мародерів: у титрах Гаррі Поттера зашифрували інтимну сцену
-
- 112
Фільм "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" закінчується титрами, які стилізовані під Карту мародерів – імена творців картини спливають так само, як і імена мешканців Гоґвартсу на чарівній мапі. Титри тривають 11 хвилин. І вони приховують кумедну пасхалку.
В якийсь момент в нижньому лівому кутку екрана з'являються дві пари слідів у досить незвичній позі: наче ці сліди залишили люди, лежать один на одному.
До теми: Чергове зізнання Джоан Роулінг засмутило фанатів Гаррі Поттера по всьому світу
Багато фанатів припустили на Reddit, що так Карта мародерів показала тих, хто займався у замку сексом. Їх теорію майже підтвердив і автор титрів.
Рас Везерелл, який займався оформленням цих кадрів, визнав, що це дійсно натяк на інтимну близькість двох персонажів. За словами Везерелла, ця ідея випадково спала йому на думку і він показав її режисерові Альфонсо Куарону, щоб просто посміятися. Але у результаті вони вирішили залишити цей момент.
При цьому Везерелл запевняє, що не мав на увазі секс, а просто поцілунок або обійми двох героїв. Хто саме це міг бути – не уточнюється.
Карта Мародерів з книг про Гаррі Поттера – це чарівна мапа Гоґвартсу і найближчих околиць, на якій видно місце розташування і переміщення будь-якої людини, навіть якщо вона ховається під мантією-невидимкою. Також на карті намальовані всі таємні виходи з чарівного замку і шляхи, що зв'язують його з селом чарівників Гоґсмідом. На вигляд карта виглядала як звичайний лист пергаменту. Але якщо вимовити заклинання, перетворювалася на карту.
Раніше американська художниця з Колорадо Стефані Хук зробила маску для обличчя, на якій під час дихання з'являється Карта Мародерів з "Гаррі Поттера". Відео "перетворення" Хук опублікувала у своєму TikTok.
Читайте також: Знайшли на смітнику та продали на аукціоні: цікава історія книги про Гаррі Поттера
-
15:48На продаж виставили рідкісний спортивний Plymouth
-
15:22Найкрутіша популярна музика травня: плейлист нових пісень травня
-
15:00Привітання з Днем ангела Юлії 2020: вірші, смс і проза на іменини
-
14:53Пара з Німеччини відтворює кадри з популярних фільмів: виглядає не гірше, ніж в оригіналі
-
14:21Instagram буде платити популярним блогерам: перші деталі
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:00Картинки з Днем ангела Юлії: гарні листівки і відкритки з іменинами
-
13:52Чи потрібно відсипатися на вихідних: відповідь учених
-
13:21Ці бюджетні продукти знижують рівень цукру в крові
-
12:53Відома дата презентації Sony PlayStation 5: залишилось кілька днів
-
12:23Як тривале сидіння за комп'ютером впливає на наше здоров'я
-
11:51Брехала роками: наймолодша мільярдерка виявилась мільйонеркою
-
11:22Уже колишня: дівчина викинула Chevrolet Impala свого хлопця, поки він був у відрядженні
-
10:54Не лише для чоловіків: учені розповіли, чому порно корисно дивитися жінкам
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:22Брітні Спірс випустила пісню після 4 років перерви: слухайте Mood Ring
-
09:53Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 30 травня
-
09:23OnePlus позбавила власників топового 8 Pro крутої фішки
-
08:56У Швеції продають село-курорт
-
08:30Мережу спантеличив Запорожець з салоном від Mazda
-
08:13Як збадьоритися за лічені хвилини: поради для тих, хто знову не виспався
- 29 травня
-
21:53Пишногруда модель знялася у прозорому топі: відверте фото
-
21:2130 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50В Україні помітили рідкісний будинок-позашляховик від Mercedes
-
20:22Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття
-
15:22Найкрутіша популярна музика травня: плейлист нових пісень травня
-
12:23Як тривале сидіння за комп'ютером впливає на наше здоров'я
-
09:53Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 30 травня
-
08:13Як збадьоритися за лічені хвилини: поради для тих, хто знову не виспався
- 29 травня
-
20:22Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття
-
18:00У яких випадках страхова має право відмовитись оплачувати ремонт автомобіля
-
16:07Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають
-
14:32Якою буде погода на вихідні в Україні: прогноз на 30 та 31 травня
-
13:06Як ухвалювати рішення та зачаровувати в бізнесі: 5 книг з реальними кейсами
-
09:46Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 29 травня
-
07:18Погода в Україні 29 травня: точний прогноз на сьогодні
- 28 травня
-
21:23Не нахабній і ще 6 заповідей ідеального сексу, який вона не забуде
-
20:00Притула назвав ТОП 7 улюблених місць у Києві: непопсова добірка
-
18:21Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+
-
16:00Forbes вперше за 4 роки склав рейтинг найбагатших українців: ТОП 10
-
13:44Слухайте Радіо МАКСИМУМ онлайн
-
13:00Традиційна українська кухня: 10 страв, які готували наші предки
-
11:35Флешки Гордона та Миколина погода: реакція мережі на скасування запуску SpaceX
- 27 травня
-
17:0410 речей з дитинства, які були справжнім дивом техніки в 90-х
-
14:30Перевірені лайфхаки на кухні, які спростять ваше життя
-
12:00Можна зламати язик: 10 українських скоромовок, які під силу не всім
-
09:27Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 27 травня
-
07:15Погода в Україні 27 травня: точний прогноз на сьогодні
- 26 травня
-
20:45Мої плани vs 2020 рік: добірка мемів, від яких сумно і весело водночас
-
18:21Як змінилися актори культового фільму Гладіатор: фото тоді і зараз