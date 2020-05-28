Придивіться до Карти Мародерів: у титрах Гаррі Поттера зашифрували інтимну сцену

Фільм "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" закінчується титрами, які стилізовані під Карту мародерів – імена творців картини спливають так само, як і імена мешканців Гоґвартсу на чарівній мапі. Титри тривають 11 хвилин. І вони приховують кумедну пасхалку.

В якийсь момент в нижньому лівому кутку екрана з'являються дві пари слідів у досить незвичній позі: наче ці сліди залишили люди, лежать один на одному.

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Багато фанатів припустили на Reddit, що так Карта мародерів показала тих, хто займався у замку сексом. Їх теорію майже підтвердив і автор титрів.

Рас Везерелл, який займався оформленням цих кадрів, визнав, що це дійсно натяк на інтимну близькість двох персонажів. За словами Везерелла, ця ідея випадково спала йому на думку і він показав її режисерові Альфонсо Куарону, щоб просто посміятися. Але у результаті вони вирішили залишити цей момент.

При цьому Везерелл запевняє, що не мав на увазі секс, а просто поцілунок або обійми двох героїв. Хто саме це міг бути – не уточнюється.

Карта Мародерів з книг про Гаррі Поттера – це чарівна мапа Гоґвартсу і найближчих околиць, на якій видно місце розташування і переміщення будь-якої людини, навіть якщо вона ховається під мантією-невидимкою. Також на карті намальовані всі таємні виходи з чарівного замку і шляхи, що зв'язують його з селом чарівників Гоґсмідом. На вигляд карта виглядала як звичайний лист пергаменту. Але якщо вимовити заклинання, перетворювалася на карту.

Раніше американська художниця з Колорадо Стефані Хук зробила маску для обличчя, на якій під час дихання з'являється Карта Мародерів з "Гаррі Поттера". Відео "перетворення" Хук опублікувала у своєму TikTok.

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