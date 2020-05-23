Знайшли на смітнику та продали на аукціоні: цікава історія книги про Гаррі Поттера

Перше видання книги "Гаррі Поттер і філософський камінь" у твердій палітурці продали на аукціоні за 33 тисячі фунтів стерлінгів. Причому доля книжки дуже і дуже цікава.

Рідкісний екземпляр знаменитої книги про чарівника знайшла 65-річна вчителька з графства Бакінгемшир.

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Вона виявила його разом з двома іншими екземплярами у м'яких обкладинках у сміттєвому контейнері на задньому дворі школи 12 років тому, коли наводила лад у бібліотеці перед візитом інспекції.

Цікаво, що знайдені книги у м'якій палітурці були продані за 3400 і 3000 фунтів стерлінгів.

Сказати, що я задоволена, – це нічого не сказати, – зазначила вчителька, яка побажала не розкривати свого імені.

Перший тираж "Гаррі Поттера" вийшов у 1997 році. Тоді було надруковано всього 500 примірників. Більша частина цього тиражу була відправлена ​​в школи і бібліотеки.

У липні 2018 року книгу з цього тиражу продали за 56 тисяч фунтів. У цьому екземплярі було кілька орфографічних помилок, зокрема друкарську помилку допустили в слові "філософський".

Аналогічний екземпляр пішов з молотка у серпні 2019 року за $ 34,5 тисячі. Книга лежала у шафі близько 20 років, після чого її власниця прийняла рішення зібрати кошти для ремонту.

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