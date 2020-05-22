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Чергове зізнання Джоан Роулінг засмутило фанатів Гаррі Поттера по всьому світу
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Письменниця і автор серії романів про чарівника Гаррі Поттера Джоан Роулінг зруйнувала у твіттері один з улюблених фанатами міфів про реально існуюче місце, пов'язане зі світом магії.
Вона написала, що кафе The Elephant House, яке розташоване в шотландському Единбурзі, зовсім не було тим місцем, де вона почала писати історію Хлопчика, який вижив. До моменту, коли вона вперше побувала там, робота над всесвітом "Гаррі Поттера" йшла вже кілька років.
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Це кафе стало відомим на весь світ завдяки Роулінг і чуткам про те, що саме тут письменниця придумала Гаррі Поттера. Над входом і у вітрині красуються величезні вивіски "батьківщина Гаррі Поттера", стіни закладу обвішані тематичними постерами і знімками письменниці в інтер'єрах The Elephant House, а весь туалет списаний подяками за те, що Джоан подарувала світові цю чарівну історію.
Заклад був шалено популярним серед фанатів саги, багато з яких спеціально приїжджали до Шотландії заради The Elephant House, і його незмінно включали в усі гіди по реально існуючих місцях, які пов'язані з історією про Гаррі Поттера або з її створенням.
Однак Роулінг не заперечує, що працювала над першою книгою у стінах цього кафе. Письменниця пояснила, що хоче внести ясність, оскільки зараз займається розділом на своєму сайті, який буде присвячений пам'ятним місцям і джерелам натхнення, пов'язаним з Гаррі Поттером.
При цьому істинною батьківщиною Хлопчика, який вижив, вона називає квартиру в лондонському Клепхем-Джанкшні, де письменниця почала записувати свої думки про майбутню сагу.
Крім того, Роулінг вирішила висловитися про ще одне популярне туристичне місце, пов'язане з Гаррі Поттером, – про книгарню Lello у Порту, Португалія. Згідно з однією з легенд вона придумала оформлення майбутнього Гоґвортсу в стінах цього магазину, коли жила в Португалії і викладала там англійську. Однак письменниця заявила, що ніколи не була в Lello, хоча і вважає його, безумовно, дуже красивим.
Також письменниця виклала фотографію невеликого готелю у Манчестері, де зупинилася на одну ніч у 1991 році і до ранку придумала квідич, і показала дерево, навпроти якого придумала чарівні палички (проте Роулінг не цілком впевнена, що це саме те саме дерево).
Джоан Роулінг неодноразово робила заяви про створений нею всесвіт, які засмучували фанатів і викликали хвилю обурення. Так, коли всі книги саги вже вийшли, вона розповіла, що антагоністи Дамблдор і Гріндевальд були у гомосексуальних стосунках, а чарівники століттями справляли нужду прямо на вулиці або на підлозі, позбавляючись від наслідків за допомогою магії.
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