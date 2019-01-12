Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Прибрати десятину: SpaceX оголосила про скорочення співробітників

  • 10
У компанії повідомили не вельми втішну новину - фото 1
У компанії повідомили не вельми втішну новину / medium

Компанія Ілона Маска SpaceX провела перший запуск у цьому році, у рамках якого ракета-носій успішно вивела на орбіту фінальну партію з десяти комунікаційних супутників для супутникового провайдера Iridium Communications.

Після цього з'явилася доволі несподівана новина про планове скорочення робочих місць. Зокрема, SpaceX готується скоротити 10% співробітників. Наразі штат виробника багаторазових ракет Falcon 9 налічує близько 6 тисяч осіб. Відповідно, під скорочення потраплять близько шести сотень співробітників.

І ще: SpaceX запустила ракету Falcon 9 з десятьма супутниками: вражаючі кадри

Як це пояснили у SpaceX:

Щоб і далі успішно надавати послуги клієнтам, а також досягти успіху в створенні міжпланетних кораблів і глобального супутникового інтернету, SpaceX повинна стати скромнішою.

Минулого місяця видання WSJ повідомляло, що SpaceX повинна незабаром отримати додаткові $ 500 млн інвестицій у рамках чергового раунду фінансування, які підвищать її оцінку до $ 30,5 млрд. Ці кошти якраз призначаються для реалізації згаданого проекту глобального супутникового інтернету Starlink.

SpaceX скорочує 10 відсотків співробітників - фото 300746
SpaceX скорочує 10 відсотків співробітників / nasa

Про які-небудь фінансові або будь-які інші проблеми у SpaceX не повідомлялося, так що новина про скорочення 10% персоналу виявилась досить несподівано. Можна відзначити, що всім, хто підпадає під скорочення, компанія виплатить грошову допомогу й заробітну плату за вісім тижнів, а також зобов'язується допомогти з перенавчанням та пошуками нового місця роботи.

Читайте також: Вчені знайшли найбільш "самотню" галактику

Джерело: techcrunch
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Норвегію
  • 10 cічня, 17:21
  • 779
Як зараз виглядає і чим займається Кучерявка Сью: фото і відео
  • 09 cічня, 17:30
  • 2614
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1012857
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Ілон Маск