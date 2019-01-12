Прибрати десятину: SpaceX оголосила про скорочення співробітників

Компанія Ілона Маска SpaceX провела перший запуск у цьому році, у рамках якого ракета-носій успішно вивела на орбіту фінальну партію з десяти комунікаційних супутників для супутникового провайдера Iridium Communications.

Після цього з'явилася доволі несподівана новина про планове скорочення робочих місць. Зокрема, SpaceX готується скоротити 10% співробітників. Наразі штат виробника багаторазових ракет Falcon 9 налічує близько 6 тисяч осіб. Відповідно, під скорочення потраплять близько шести сотень співробітників.

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Як це пояснили у SpaceX:

Щоб і далі успішно надавати послуги клієнтам, а також досягти успіху в створенні міжпланетних кораблів і глобального супутникового інтернету, SpaceX повинна стати скромнішою.

Минулого місяця видання WSJ повідомляло, що SpaceX повинна незабаром отримати додаткові $ 500 млн інвестицій у рамках чергового раунду фінансування, які підвищать її оцінку до $ 30,5 млрд. Ці кошти якраз призначаються для реалізації згаданого проекту глобального супутникового інтернету Starlink.

SpaceX скорочує 10 відсотків співробітників / nasa

Про які-небудь фінансові або будь-які інші проблеми у SpaceX не повідомлялося, так що новина про скорочення 10% персоналу виявилась досить несподівано. Можна відзначити, що всім, хто підпадає під скорочення, компанія виплатить грошову допомогу й заробітну плату за вісім тижнів, а також зобов'язується допомогти з перенавчанням та пошуками нового місця роботи.

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