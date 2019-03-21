При дорозі з'явилася пікантна реклама секс-іграшок

На трасі у Торонто з'явилася зовнішня реклама з цікавим написом "Кричи власне ім'я". Дізнайтеся, що рекламують на білборді.

В Канаді на білборді розмістили рекламу секс-іграшки для жінок. Це перший випадок, коли реклама товарів для дорослих з'явилася на придорожньому рекламному щиті.

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Дизайн реклами розробило канадське агентство, а сам білборд простояв довше, ніж будь-який щит з рекламою подібного змісту. Він стояв рекордні три тижні.

“Scream your own name” by The Garden for WOW Tech Group is good. #eppletest pic.twitter.com/s5xrAkjm7o — Karl Wolfgang Epple (@LeavingBristol) 20 марта 2019 г.

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