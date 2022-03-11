Президент України Володимир Зеленський став "Людиною Року" у Польщі

Зеленський став "Людиною Року" у Польщі

Українського президента Володимира Зеленського підтримує весь світ. А все тому, що він сміливо протистоїть проти агресії Росії. Тепер же його назвали "Людиною Року 2021" у Польщі.

Про це у своєму фейсбуці розповіло Генеральне консульство України у Кракові.

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"Відповідно до рішення від 4 березня 2022 року Федерації регіональних об'єднань гмін і повітів Республіки Польща, її голова Казімєж Барчик на LI сесійному засіданні Малопольського сеймика 10.03.2022 року оголосив про надання президенту України Володимиру Зеленському титулу "Людина Року 2021" як вираз солідарності польського народу та найвищого визнання героїзму народу України", – повідомляється у консульстві.

Під час сесійного засідання Малопольського сеймика відбулася урочиста передача символічного диплома. Її для українського президента отримав генеральний консул України у Кракові В'ячеслав Войнаровський.

Раніше ми розповідали, що Володимир Зеленський став шалено популярним в інстаграмі. Так, його армія прихильників у мережі вже налічує 15,5 мільйона. Це, до слова, дозволило йому обійти Каньє Веста, у якого 15,3 мільйона підписників.

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