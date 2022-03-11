Зеленський став популярним в Instagram: яка армія шанувальників у президента України

Володимир Зеленський гідно себе показав, відстоюючи інтереси свого народу у війні, яку розв'язав Путін. Тож не лише українці, а й весь світ у захваті від мужніх вчинків президента України.

Мабуть, цей й зробило Володимира Зеленського широко впізнаваним, ім'я якого не сходить з передніх шпальт світових видань. Помітно зросла кількість підписників в українського лідера й в Instagram.

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Так, президент України своєю армією шанувальників у мережі обігнав відомого американського репера Каньє Веста. За Зеленським на цю мить стежать 15,5 мільйона осіб, а ось у артиста – 15,3 мільйона фоловерів. При цьому кількість підписників на сторінці глави нашої держави зростає щодня, оскільки Зеленський активно веде сторінки в соціальних мережах.

Скільки підписано людей на сторінки інших світових лідерів

Анджей Дуда (президент Польщі) – 194 тисяч осіб;

(президент Польщі) – 194 тисяч осіб; Джо Байден (президент США) – 17,7 мільйона осіб;

(президент США) – 17,7 мільйона осіб; Еммануель Макрон (президент Франції) – 3 мільйони осіб;

(президент Франції) – 3 мільйони осіб; Серджо Маттарелла (президент Італії) – 143 тисячі осіб;

(президент Італії) – 143 тисячі осіб; Борис Джонсон (прем'єр-міністр Великої Британії) – 1,5 мільйона осіб.

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