Шевченко спільно з Міланом розпочали благодійну акцію на підтримку України

Італійський Мілан розробив кілька ініціатив щодо допомоги українцям, які постраждали від російської військової агресії. Так ексфутболіст клубу українець Андрій Шевченко запустив благодійну акцію.

Для акції було створено спеціальну футболку Мілана з прізвищем Шевченка на спині зразка тріумфального фіналу Ліги чемпіонів-2003, пише офіційний сайт клубу.

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При цьому на футболці з ігровим номером українця – Special Edition – Manchester 2003 – зображені елементи українського прапора, а замість логотипа спонсора – напис "Мілан» за мир". Вартість футболки 50 євро.

Усі кошти зі збору підуть до Червоного Хреста у тому напрямку, де організація займається гуманітарними проблемами українців, які постраждали від війни.

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