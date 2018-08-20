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Розчарування – чому треба дивитися новий мультсеріал від творця Сімпсонів
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На Netflix вийшов перший сезон Розчарування (Disenchantment) – нового сатиричного мультфільму Метта Ґрейнінґа, творця Сімпсонів і Футурами. До вашої уваги сюжет та історія серіалу, який точно сподобається усім фанам відомого аніматора.
Анімаційний серіал Розчарування створений в жанрі фентезійної комедії для дорослої аудиторії. Головними героями нового творіння Ґрейнінґа стали принцеса-бунтарка, ельф-неврастенік і демон-цинік. Декораціями для розгортання сюжету виступають представлені навиворіт фентезі з Гри престолів і Володаря перснів, але всі жарти – про наше життя.
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Сюжет мультика Розчарування
Дія Розчарування триває в середньовічному королівстві. Принцеса Бін, спадкоємиця королівства Дрімляндія, тікає з власного весілля, ненавмисно вбивши нареченого. Його брат хоче стати її чоловіком і разом з лицарями (у яких є своя рок-група) вирушає в погоню. Спільниками втікачки виявляються маленькі ангел і демон. Ангелом стає депресивний ельф Ельфо, який сам нещодавно покинув рідні краї, населені щасливими дурнями. А демоном – капризний дух Люцик, підісланий до принцеси невідомими, але явно могутніми чаклунами.
Тизер 1 сезону фентезі-шоу Розчарування:
Мотиви Люцика – головна загадка серіалу: він тут частина тієї сили, що хоче зла. А ось з Ельфо і Бін все зрозуміло. Маленький зелений скептик нагадує героїв Вуді Аллена, а головна героїня протестує проти сформованого в фентезійному царстві порядку речей, згідно з яким найцікавіші пригоди дістаються чоловікам. Вона також полюбляє випивку та вирізняється сміливістю, яка іноді межує з дурістю.
На додачу, серіал висміює різні "симптоми" реального світу. У лісі живе антилопа-расист, яка засуджує стосунки принцеси і ельфа. На дорогах чергують розбійники, що вимагають від своїх жертв використовувати гендерно нейтральні слова. А новий наречений видає ненависницьку тираду в той момент, коли приміряє перуку, яку не відрізнити від шевелюри Дональда Трампа. Втім, мультфільми Метта Ґрейнінґа не женуться за модою. Переглядати Розчарування буде не менш смішно і через 10 років – як позачасових Сімпсонів і Футураму.
Що Ґрейнінґ говорить про новий серіал
Автор культових мультиків рідко дає інтерв'ю, але напередодні прем'єри Розчарування зробив кілька винятків. За словами художника, працювати з Netflix складніше – перейшовши з телебачення в інтернет, він заново намацує межі допустимого в гуморі. У перших епізодах Розчарування зчитуються жарти про Дональда Трампа і про расизм, але нічого радикального в них немає, а юні глядачі і зовсім їх не помітять.
Дивіться онлайн трейлер Розчарування:
Фанати відзначають, що у Розчаруванні – менш ексцентричний гумор, ніж, наприклад, в Футурамі, і більш чіткий горизонтальний сюжет: кожен з трьох героїв, як би банально це не звучало, шукає себе. Впадає в очі, що Метт вирішив спочатку написати драму, а потім додати в неї жарти. Тому Розчарування – у першу чергу драма про дорослішання і розкутість, і тільки в другу – комедія. У кожній сцені все одно відбувається щось смішне, просто гумор тут на порядок спокійніший, ніж в інших серіалах Ґрейнінґа.
Скільки буде сезонів Розчарування?
Робота над Розчаруванням почалася в 2012 році, коли Метт почав вести відразу кілька блокнотів. В одному він збирав всі сюжетні ходи з фентезі, над якими йому хотілося посміятися. В іншому – описував різних фантастичних тварин і місця їхнього проживання – так що Розчарування не обмежується стандартним набором персонажів на кшталт ельфів і орків.
Метт Ґрейнінґ про свій новий мультсеріал:
Наразі Netflix замовив 20 епізодів серіалу. 1 сезон, який складається з 10 серій, вийшов 17 серпня 2018-го. Другий блок з десяти епізодів майже домалюваний, а автор наполягає, що серіал будуть не тільки дивитися, а й переглядати заради дрібних деталей, щоб зрозуміти всі відсилки та алюзії.
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