Прем'єру фільму Морбіус з Джаредом Лето перенесли: відома нова дата

Sony перенесла дату виходу "Морбіуса" майже на три місяці. Фільм із Джаредом Літо у головній ролі вийде у кінотеатрах США не 27 січня, а 1 квітня.

Як повідомляє Collider, затримка може бути пов'язана зі зростанням захворюваності на COVID-19 за останні тижні та домінуванням "Людини-павука: Додому шляху нема" у прокаті. До сьогодні "Морбіус" залишався одним з останніх великих фільмів, який мав вийти у січні та лютому.

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"Морбіуса" переносять уже всьоме. Спочатку прем'єра фільму була запланована на 10 липня 2020 року.

Сюжет фільму "Морбіус"

За сюжетом учений Майкл Морбіус, який страждає на рідкісне генетичне захворювання крові, намагається вилікуватися від хвороби. Він проводить експеримент з ДНК кажана, у результаті якого перетворюється на вампіра. У героя з'являються неймовірна сила, швидкість й ехолокаційна здатність. Останній трейлер та уривок "Морбіуса" можна подивитися тут і тут.

Окрім Лето в картині знялися Майкл Кітон ("Людина-павук: Повернення додому", "Бетмен"), Метт Сміт ("Доктор Хто", "Корона"), Адріа Архона ("Тихоокеанський рубіж-2", "Справжній детектив"), Джаред Харріс ("Союзники", "Чорнобиль"), Тайріз Гібсон (франшиза "Форсаж").

Режисером Став Даніель Еспіноса ("Живе", "Код доступу "Кейптаун"").

Ну що ж, маємо надію, що 1 квітня "Морбіус" таки вийде на великі екрани. А поки нам залишається лише чекати.

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