Прем'єр Індії нагадав, як тримати себе у формі на карантині: відео з його 3D-копією

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді нагадав мешканцям країни про те, що в умовах карантину не варто нехтувати фізичними навантаженнями. Тому поділився своїми відеоуроками йоги, де інструктором є саме 3D-копія Моді.

69-річний прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді наголосив, що навіть в умовах доволі суворого карантину потрібно турбуватись про свою активність. Тому він нагадав про власні відеоуроки йоги, які записав ще кілька років тому. Відзначимо, що у 32 роликах саме 3D-копія Нарендра Моді виступає в ролі інструктора.

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"Я не експерт з фітнесу і не лікар, але йога є невіддільною частиною мого життя упродовж багатьох років, і я вважаю її корисною. Я певен, що у вас є інші способи залишатись у формі, тому можете поділитись ними з іншими", – зазначив прем'єр.

Відзначимо, що з 25 квітня уряд Індії погодив жорсткий карантин через спалах Covid-19, який триватиме до 14 квітня. Громадяни не в захваті від такого рішення, оскільки воно набуло чинності за лічені години, через що населення зовсім не підготувалось до режиму ізоляції.

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