Далай-лама звернувся з посланням до світу через коронавірус: потужні слова

Далай-лама звернувся до всіх людей із "спеціальним посланням" у зв'язку з поширенням коронавірусу. Його Святість закликає для подолання пандемії проявляти рішучість і мужність.

84-річний духовний лідер буддизму зараз на карантині у своїй резиденції в Дхарамсалі на півночі Індії.

І ще: Чоловік потурбувався про дружину-медика і став зіркою (відео)

Він заявив, що молиться "про якнайшвидше завершення пандемії", щоб усі люди "знову набули мир і щастя". Далай-лама підкреслив, що перед лицем загрози здоров'ю і добробуту природно відчувати занепокоєння і страх. Однак він знаходить розраду в словах буддійського мислителя VIII століття Шантідеви: "Якщо ми якось можемо їх / проблеми / вирішити, потрібно вирішувати і не відчувати занепокоєння; якщо ж їх вирішити неможливо, то занепокоєння з цього приводу нам не допоможе".

Він також привітав "злагоджені дії країн" для обмеження масштабів пандемії і попросив допомагати людям, які через пандемію "зазнають величезних труднощів, втративши засоби для існування". Особливо вдячний Далай-лама, з його слів, медичним працівникам.

Читайте також: Китай після карантину переживає бум розлучень: оновлені дані