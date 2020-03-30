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Карантин Коронавірус

Далай-лама звернувся з посланням до світу через коронавірус: потужні слова

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Далай-лама - фото 1
Далай-лама / tibet

Далай-лама звернувся до всіх людей із "спеціальним посланням" у зв'язку з поширенням коронавірусу. Його Святість закликає для подолання пандемії проявляти рішучість і мужність.

84-річний духовний лідер буддизму зараз на карантині у своїй резиденції в Дхарамсалі на півночі Індії.

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Він заявив, що молиться "про якнайшвидше завершення пандемії", щоб усі люди "знову набули мир і щастя". Далай-лама підкреслив, що перед лицем загрози здоров'ю і добробуту природно відчувати занепокоєння і страх. Однак він знаходить розраду в словах буддійського мислителя VIII століття Шантідеви: "Якщо ми якось можемо їх / проблеми / вирішити, потрібно вирішувати і не відчувати занепокоєння; якщо ж їх вирішити неможливо, то занепокоєння з цього приводу нам не допоможе".

Далай-лама звернувся з посланням до світу через коронавірус: потужні слова - фото 395050

Він також привітав "злагоджені дії країн" для обмеження масштабів пандемії і попросив допомагати людям, які через пандемію "зазнають величезних труднощів, втративши засоби для існування". Особливо вдячний Далай-лама, з його слів, медичним працівникам.

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Джерело: tibet
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