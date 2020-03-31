Британець кілька років будував бункер під землею (фото)

Блогер з Великобританії Колін Ферз 5 років тому почав будувати підземний бункер у власному саду, тож тепер має де проводити максимальну самоізоляцію. Виглядає це дуже круто!

40-річний YouTube-блогер та винахідник Колін Ферз ще у далекому 2015 році почав працювати над створення сталевого бункера прямісінько у власному саду. За цей час він зумів обладнати справді комфортне місце для самоізоляції.

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Всередині можна знайти кухні з мікрохвильовкою, раковиною та достатніми запасами смаколиків. Не варто забувати і про розваги, серед яких ігрова консоль та навіть ударна установка. Колін також встановив генератор для енергії, щоб не залишатись без світла та забавок. Також тут є ліжко і навіть протигаз. Тому блогер точно був готовим до правильної самоізоляції:

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