Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Чому медики в Україні масово заражаються на коронавірус: пояснення інфекціоніста

  • 34
Лікарі - фото 1
Лікарі / facebook

У світі в середньому 12% від загальної кількості заражених на коронавірус COVID-19 складають медики. В Україні, за офіційною статистикою, хворих медиків близько 15%.

Український лікар-інфекціоніст Євген Дубровський написав в Facebook про чотири причини зараження медиків.

І ще: Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 24 квітня

"Перша і найголовніша причина відсутність якісного і своєчасного захисту. Про це говорять вже давно. Коментарі не потрібні", – зазначив він.

Друга причина, за словами лікаря, – це приховані або замасковані випадки коронавірусу. Третьою причиною він назвав стан імунітету медиків і кількість вірусу в лікарнях. "Концентрація коронавірусу в інфекційній лікарні колосальна. Це не магазин, не храм і навіть не ліфт в 32-поверховому будинку. Вірус в кожному боксі, в коридорі, на своїх же респіраторах і комбінезонах. Ризик захворіти вкрай високий", – підкреслив інфекціоніст.

За його словами, в першу чергу ризикують медсестри при заборі аналізів і маніпуляцій, також в найвищій групі ризику лікарі-реаніматологи. Інфекціоністи (лікарі, медсестри, санітарки) працюють з інфекціями постійно, тому зазвичай імунітет у них вище.

І четверта причина зараження коронавірусом – це проблема ізоляції медиків. Він закликав не лаяти медпрацівників за халатність чи недбалість стосовно своєї безпеки, оскільки перераховані проблеми залишають мало шансів для 100% захисту.

Євген Дубровський - фото 399916
Євген Дубровський

Читайте також: Не помиляйтесь: у ВООЗ заявили про повторні спалахи коронавірусу

Джерело: facebook
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Від провінціалки до топмоделі: як змінилася Ірина Шейк, фото 18+
  • 20 квітня, 16:21
  • 1101
Вихідні у травні 2020: коли й скільки буде вихідних на травневі свята
  • 21 квітня, 14:00
  • 273
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 36540
Загрузка...
Новини