Чому медики в Україні масово заражаються на коронавірус: пояснення інфекціоніста

У світі в середньому 12% від загальної кількості заражених на коронавірус COVID-19 складають медики. В Україні, за офіційною статистикою, хворих медиків близько 15%.

Український лікар-інфекціоніст Євген Дубровський написав в Facebook про чотири причини зараження медиків.

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"Перша і найголовніша причина – відсутність якісного і своєчасного захисту. Про це говорять вже давно. Коментарі не потрібні", – зазначив він.

Друга причина, за словами лікаря, – це приховані або замасковані випадки коронавірусу. Третьою причиною він назвав стан імунітету медиків і кількість вірусу в лікарнях. "Концентрація коронавірусу в інфекційній лікарні колосальна. Це не магазин, не храм і навіть не ліфт в 32-поверховому будинку. Вірус в кожному боксі, в коридорі, на своїх же респіраторах і комбінезонах. Ризик захворіти вкрай високий", – підкреслив інфекціоніст.

За його словами, в першу чергу ризикують медсестри при заборі аналізів і маніпуляцій, також в найвищій групі ризику лікарі-реаніматологи. Інфекціоністи (лікарі, медсестри, санітарки) працюють з інфекціями постійно, тому зазвичай імунітет у них вище.

І четверта причина зараження коронавірусом – це проблема ізоляції медиків. Він закликав не лаяти медпрацівників за халатність чи недбалість стосовно своєї безпеки, оскільки перераховані проблеми залишають мало шансів для 100% захисту.

Євген Дубровський

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