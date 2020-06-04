Що про вас може розповісти улюблена секс-поза?

Усі ми знаємо, що секс-пози допомагають нам урізноманітнити інтимне життя. Втім, не всі замислювалися над тим, що стає причиною, що ваш партнер віддає перевагу тій чи іншій позиції. Розповідаємо, про що свідчить його вибір.

1. Місіонерська позиція

Ваш партнер віддає перевагу місіонерській позиції під час сексу? Ми не здивовані, тому що ця секс-позиція є однією з найпопулярніших у світі. Але що це насправді говорить про людину?

Це цікаво: Чого не вистачає чоловікам і жінкам у сексі: цікаве дослідження

Він любить бути зверху, контролювати ситуацію і дивитися в очі під час сексу. Він дуже відкритий, турботливий і хоче спостерігати за реакцією на його ласки, а також насолоджуватися моментом разом з вами до кульмінації. Крім того, чоловіки, чия улюблена позиція – місіонерська, не є авантюристами. Вони насолоджуються життям у знайомій атмосфері, але можуть бути впертими.

Місіонерська поза свідчить про турботу

2. Стиль собачки

У позі "по-собачому" є щось зухвале, вільне і брудне. Секс здається диким, і в цьому є навіть щось тваринне, адже статевий акт звірів відбувається саме у такій позі. До речі, позиція "по-собачому" також посідає чільне місце списку найбільш популярних секс-позицій у чоловіків у всьому світі.

Чоловіки, які віддають перевагу такій позиції, пристрасні не тільки в ліжку. Їх пристрасть поширюється і на повсякденне життя. Проте впевненість у собі і пристрасть можуть перетворитися на проблему. Фаната цієї пози не можна назвати романтиком, і зізнань у любові від нього не добитися.

Стиль собачки притаманний пристрасним коханцям

3. Вона зверху

Ваш партнер любить, коли ви сидите на ньому? Це може бути тому, що він любить приділяти вам багато уваги. Він любить вас слухати і спілкуватися з вами. Загалом, він дуже уважний чоловік і відомий цим у колі друзів. Ви дуже важливі для нього, і ваш добробут завжди на першому місці, в тому числі насолода від сексу. Він завжди пропускає даму вперед!

Партнер уважний до своєї партнерки

4. Ложки

Поза "ложки" нудна? Тільки не для нього. Положення "ложки" відмінно підходить для пристрасного сексу, який може бути дуже інтенсивним. Хороший секс не завжди повинен бути диким. Пристрасть, звичайно, заворожує, але поза "ложки" може подарувати дуже хвилюючі відчуття і занурити партнерів у море чуттєвості. І якщо ваш партнер віддає перевагу цій секс-позі, це тільки вказує на те, що він хоче насолодитися статевим актом у комфортному становищі і не поспішати. Може бути, він трохи чутливіший і хоче відкрити вам свою ніжність?

Читайте також: Лесбійки дали кілька секс-порад для чоловіків: вони допоможуть звести її з розуму