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Учені розповіли, що штовхає чоловіків на зраду

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Цей гормон штовхає чоловіків на зраду - фото 1
Цей гормон штовхає чоловіків на зраду

Дослідження показало, що гормон "обіймів" окситоцин робить чоловіків зацікавленішими у випадкових стосунках з нестабільними партнерами. Під впливом гормону представників сильної статі починають збуджувати невірні жінки.

Відіграючи критично важливу роль у справі формування емоційних зв'язків, гормон окситоцин може змушувати чоловіків частіше стрибати в гречку. Причому саме під впливом цього гормону чоловіків починають збуджувати жінки, які самі схильні до зрад.

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Окситоцин часто називають гормоном "обіймів", він виробляється в організмі при різного роду інтимних і ніжних моментах, включаючи попередні ласки. Саме під впливом цього гормону у людини виникають почуття стосовно свого партнера. Відомо, що окситоцин також виробляється в організмі вагітної жінки відразу після пологів при контакті з дитиною, що формує міцний емоційний зв'язок.

І ось тепер китайські дослідники з'ясували, що окситоцин також пробуджує чоловіче сексуальне бажання, причому саме стосовно жінок, які раніше зраджували своїм партнерам. Хоча в дослідженні взяли участь чоловіки, які мають хороше ставлення до невірних жінок, їхня пристрасть до цієї категорії панянок виростала після того, як рівень окситоцину в організмі підвищувався за допомогою назального спрею з цим гормоном.

Причому чоловіків збуджують жінки-зрадниці - фото 367980
Причому чоловіків збуджують жінки-зрадниці

Це дозволяє припустити, що на першому етапі стосунків гормон робить сексуальний потяг важливішим для чоловіка, ніж вибір саме романтичного партнера, як вважають автори дослідження. У міру розвитку стосунків гормон окситоцин також зміцнює й емоційний зв'язок.

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Джерело: Medikforum
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