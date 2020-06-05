10 хибних тверджень, які з'явились у нашому житті завдяки порно

Не потрібно вірити всьому, що показують нам у порно

Порно значно підступніше, ніж можна припустити. Іноді при його перегляді здається, ніби ви все життя займалися чимось не тим. Чим завгодно, тільки не сексом. Але магія кіно, нехай навіть низького жанру, чарівна і разом з тим хибна. Все не так просто, як могло здатися.

Розповідаємо вам про хибні твердження, які перекочували у наші спальні разом з переглядом порнографії.

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1. Світ ділиться на "короткоствольних" і порноакторів

Більше соромитися не потрібно. Дослідження наочно показали, що середній розмір чоловічого статевого члена становить 13.1 см.

То невже у порноакторів члени більші? У деяких, так. Але правда життя така, що в операторів є свої прийоми, завдяки яким здається, ніби абсолютно всі фалоси просто гігантські. Коли крупним планом показують статеві органи порнозірок, відбувається збільшення розміру пеніса на два-три сантиметри. Живіть тепер з цим!

Знову ж, голений орган візуально збільшує гідність. Тому нинішні актори здаються титанами у порівнянні з вихідцями з 70-х. Але крім цього вони активно вправляються з вакуумною помпою, що забезпечує додатковий приплив крові до пеніса.

Не всі члени гігантські

2. Усі вони обрізані

Один старий знайомий якось помітив дивний факт. На його думку, більшість порноакторів сучасності обрізані. Виявилося, що це питання активно обговорюємо серед шанувальників жанру, і багато людей приділяють цьому окрему увагу.

Зрозуміло, що серед акторів чимало іудеїв, взяти того ж Джеймса Діна, але це все повна нісенітниця. Взагалі, 2/3 чоловічої частини населення планети не обрізане ані на міліметр, тому не переживайте, вам лише здалося. А життя без крайньої плоті не зробить з вас статевого гіганта. Це теж слід розуміти.

3. Норма – не менше 10 оргазмів за акт

10 оргазмів – це, звичайно, добре, це круто, але значно частіше відбувається таке, що у жінки немає оргазму зовсім. Дослідження показують, що 70% відсотків жінок нахабним чином імітують! І більш того, 30% чоловіків зізналися в тому ж. Врахуйте, що працівникам порножанру теж не надто солодко.

Втомлені від стимуляцій і натруджені статеві органи буквально відвалюються від втоми, так що, в більшості випадків, все, що ви бачите, – це муки без задоволення, не більше ніж гра.

Оргазми – здебільшого акторська гра

4. Анал – це просто

У порно цей сакральний акт відбувається так різко і просто, без будь-якої видимої і невидимої підготовки. Але якщо він у вас бодай раз був, то ви знаєте, що скільки разів ні займайтеся, щоразу це не надто вже просто. Потрібна підготовка, причому досить тривала.

5. Усе повинно бути поголене

Більшість сучасних порноакторів нагадують пластикових манекенів – ні волосинки, ні пушинки. Все тіло голитися, стрижеться і оброблюється. Як прищі на дупі показувати – так це, будь ласка, а як волосся – так відразу голити все і всюди. Не подумайте, ми не фанати еротики 70-х і конкретно чоловічої вовни. Просто це породжуємо думку, ніби голити тіло потрібно в обов'язковому порядку. Все це маячня – волосся на сідницях є у всіх, тільки навряд чи вам було б приємно на нього дивитися.

Голити все тіло не обов'язково

6. Сквірт – це коли ллє, як з брандспойта

Однією з найбільших таємниць порноіндустрії є сквірт. Виглядає вражаюче – доведена до оргазму жінка еякулює могутнім струменем. Чи бачив хто-небудь подібне явище в житті? Зрозуміло, ні. Струмені фейкові, а іноді актриса випускає струмені сечі. Сквірт, він же струменевий оргазм, дійсно існує, і він може бути у жінки, але не в такому вигляді. У жіночому тілі просто немає резервуара, де зберігалася б така кількість рідини, припасена на випадок нового виду оргазму.

Реальний сквірт – це обсяг рідини не більший за чайну ложку. І добитися його – неймовірно складне завдання. Так що залиште спроби викликати Посейдона з лона своєї діви.

7. Справжній оргазм – це коли жінка кричить

Звичайно, є дівчата, які досить голосно стогнуть і говорять дивні речі під час коїтусу. Але якщо вона кричить, як Джи Джи Аллін на концерті, та що там кричить, волає, і, що характерно, почала робити це недавно, то тут одне з двох: або вона теж дивиться порно, або твій член перетворився на косу і патрає її зсередини.

Дикий крик – це не завжди про оргазм

8. Акробатичні піруети під час сексу – це просто

Порнозірки повинні перебувати у відмінній фізичній формі. Самі подумайте – знімальний день триває від 8 до 12 годин, протягом яких ви повинні постійно рухатися. Навіть спортсмени не мають таких навантажень. Тому немає нічого дивного у тих сценах, де вони виконують піруети в стилі цирку "Дю солей". Якщо ви не настільки треновані, то краще не пробуйте глибоке проникнення у вишуканих позах. Не дай Боже щось хрусне, заклинить, серце не витримає.

9. Презерватив не потрібен

Порно вчить дітей гидоти! Що ж це таке: дядечко знайомиться з тітонькою на вулиці, і вона відразу ж віддається. І без кращого друга молоді – без презерватива. А що, якщо діти, а що, якщо "Венера"? Не можна довіряти жінці, яка віддалася вам на вулиці. Це порноактриси ковтають протизаплідні, а вона – ні.

Не забувайте про використання презервативів

10. Можна кінчати куди хочеш

Ще один великий обман порноіндустрії. Порно, як правило, закінчується проникливим пострілом зі шкіряної гармати в одному з двох напрямків: обличчя актриси, лоно актриси. Еякулят б'є через край, всі в захваті, купаються в краплях чоловічого сім'я, немов на пінній вечірці, всім добре. А ви спробуй спустити всередину.

Ви самі впевнені в тому, що це хороша ідея? А дітки? З обличчям теж не все так просто. Вона буде кричати, що ви потрапили в око, і що їй не хотілося йти вмиватися вдруге. Ну і класичне "Мені ж знову фарбуватися". Зрештою, їй може бути просто неприємно.

Загалом, порно може надихати нас пробувати щось нове. Але це геть зовсім не означає, що потрібно геть усе з фільмів для дорослих переносити у свою спальню. Бережіть себе та не забувайте про те, що секс має приносити задоволення!

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