Представлено єдиний у світі Bugatti Chiron з салоном Hermès

Bugatti Chiron побудований на замовлення, і є ексклюзивним

Компанія Bugatti показала унікальний Chiron, побудований в єдиному екземплярі за участю модного будинку Hermès. Усередині гіперкар декорували фірмовим візерунком з гарцюючими кіньми, а зовні пофарбували у білий колір з жовтуватим відтінком.

Розкішний Chiron забарвлений у кремовий колір, який офіційно називається Hermès Craie. Відтінок вибраний з кількох варіантів, які з тих чи інших причин не влаштували замовника.

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Малюнок підковоподібної решітки радіатора набраний з літер H; на нижній частині активного антикрила нанесено візерунок Courbettes – його ж можна знайти всередині салону: на дверях і центральному тунелі.

Ці декоративні вставки виконані з суміші вовни та кашеміру, а сам узор Courbettes взагалі вперше використовується в автомобільній галузі. На консолі напис: Habillé par Hermès / Paris / 1/1 ("одягнений Hermès" з французького).

Гіперкар побудований на замовлення відомого американського колекціонера Менні Хошбіна, і у нього вже є дві машини з шильдиками Hermès. Це Bugatti Veyron Fbg par Hermès з салоном з телячої шкіри, валізними ручками замість дверних і "вмонтованим" у центральний тунель гаманцем, а також Pagani Huayara, до якої додається фірмовий набір сумок від французького модного будинку.

Технічно Bugatti Chiron by Hermès не відрізняється від стандартних гіперкарів. Ззаду встановлений 8,0-літровий W16 з чотирма турбонагнітачами, який видає 1 500 кінських сил і 1600 Нм крутного моменту.

З місця до ста купе розганяється за 2,4 секунди і здатне досягти 420 кілометрів на годину. У довгохвостого Chiron Super Sport 300+ обмежувач зсунуть до позначки у 490 кілометрів на годину.

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