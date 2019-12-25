Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Представлено єдиний у світі Bugatti Chiron з салоном Hermès

  • 16
Bugatti Chiron побудований на замовлення, і є ексклюзивним - фото 1
Bugatti Chiron побудований на замовлення, і є ексклюзивним

Компанія Bugatti показала унікальний Chiron, побудований в єдиному екземплярі за участю модного будинку Hermès. Усередині гіперкар декорували фірмовим візерунком з гарцюючими кіньми, а зовні пофарбували у білий колір з жовтуватим відтінком.

Розкішний Chiron забарвлений у кремовий колір, який офіційно називається Hermès Craie. Відтінок вибраний з кількох варіантів, які з тих чи інших причин не влаштували замовника.

І ще: Таких у світі лише 100: в Україну привезли новеньке Bentley лімітованої серії

Малюнок підковоподібної решітки радіатора набраний з літер H; на нижній частині активного антикрила нанесено візерунок Courbettes – його ж можна знайти всередині салону: на дверях і центральному тунелі.

Представлено єдиний у світі Bugatti Chiron з салоном Hermès - фото 376327
Представлено єдиний у світі Bugatti Chiron з салоном Hermès - фото 376325

Ці декоративні вставки виконані з суміші вовни та кашеміру, а сам узор Courbettes взагалі вперше використовується в автомобільній галузі. На консолі напис: Habillé par Hermès / Paris / 1/1 ("одягнений Hermès" з французького).

Представлено єдиний у світі Bugatti Chiron з салоном Hermès - фото 376321
Представлено єдиний у світі Bugatti Chiron з салоном Hermès - фото 376326

Гіперкар побудований на замовлення відомого американського колекціонера Менні Хошбіна, і у нього вже є дві машини з шильдиками Hermès. Це Bugatti Veyron Fbg par Hermès з салоном з телячої шкіри, валізними ручками замість дверних і "вмонтованим" у центральний тунель гаманцем, а також Pagani Huayara, до якої додається фірмовий набір сумок від французького модного будинку.

Представлено єдиний у світі Bugatti Chiron з салоном Hermès - фото 376324
Представлено єдиний у світі Bugatti Chiron з салоном Hermès - фото 376323

Технічно Bugatti Chiron by Hermès не відрізняється від стандартних гіперкарів. Ззаду встановлений 8,0-літровий W16 з чотирма турбонагнітачами, який видає 1 500 кінських сил і 1600 Нм крутного моменту.

Представлено єдиний у світі Bugatti Chiron з салоном Hermès - фото 376320
Представлено єдиний у світі Bugatti Chiron з салоном Hermès - фото 376329

З місця до ста купе розганяється за 2,4 секунди і здатне досягти 420 кілометрів на годину. У довгохвостого Chiron Super Sport 300+ обмежувач зсунуть до позначки у 490 кілометрів на годину.

Читайте також: Новий Rolls-Royce Phantom розфарбували графіті: яскраві фото

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
  • 19 грудня, 12:00
  • 788
Xiaomi Mi Band 4 та AirPods Pro: Найкращі гаджети 2019 року, які хочуть усі
  • 16 грудня, 15:13
  • 668
Головні меми 2019 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ
  • 17 грудня, 18:17
  • 1107
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології