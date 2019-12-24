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Таких у світі лише 100: в Україну привезли новеньке Bentley лімітованої серії
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Британський автовиробник Bentley у 2019 році відзначає столітній ювілей. І святкує доволі помпезно, випускаючи спеціальні лімітовані автомобілі і оновлюючи рекорди швидкості. Не залишилася осторонь і київська публіка.
Так, щоб відзначити свій 100-й знаковий ювілей, британці представили спеціальний Continental GT, який вони назвали "версією для справжніх колекціонерів". До столиці України вони теж привезли один з цих рідкісних примірників. Перші фото автомобіля опублікувало співтовариство VIP CAR в Instagram. Лімітоване купе Bentley випущено тиражем усього в 100 одиниць і один з авто продають в столиці України.
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Впізнати лімітоване купе Bentley можна по решітці радіатора з цифрою 9 і 21-дюймовим литих дисках. В інтер'єрі Bentley і Mulliner використовували зелену шкіру Cumbrian Green або чорну Beluga, а колір рідкісного автомобіля – зелений металік Viridian. Комплектують автомобіль виключно шестилітровим 635-сильним W12 і він може розвинути 333 км/год.
І ще, як останній штрих, виробник додав накладки на пороги з написом "1 зі 100", а також позолочені 18-каратним золотом ручки перемикачів на приладовій панелі.
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