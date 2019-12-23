Новий Rolls-Royce Phantom розфарбували графіті: яскраві фото

Американський художник Бредлі Теодор намалював графіті на новому Rolls-Royce Phantom на замовлення клієнта з Арабських Еміратів. Дивіться, що з цього вийшло.

Художник із США Бредлі Теодор перетворив Phantom в арт-об'єкт. Елітний седан Rolls-Royce був розписаний графіті за бажанням власника авто. Тепер розкішний автомобіль важко не помітити. На чорному Rolls-Royce красуються різнокольорові мазки.

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Дубайський дилер Rolls-Royce назвав розмальовану машину "арт-об'єктом" і зазначив, що він "поєднує розкіш і мистецтво".

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