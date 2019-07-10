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Продано 15 мільйонів смартфонів: Xiaomi знизила ціни на Redmi Note 7

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Redmi Note 7 – шалено популярний смартфон - фото 1
Redmi Note 7 – шалено популярний смартфон

Продажі смартфонів лінійки Redmi Note 7 по всьому світу перевищили позначку у 15 мільйонів екземплярів. На досягнення цього рубежу у компанії пішло трохи менш ніж шість місяців. З цієї нагоди у компанії вирішили трішки знизити ціну на популярну модель.

Про рекордні продажі повідомив глава бренду Redmi і за сумісництвом віце-президент Xiaomi Лю Вейбінг. На честь досягнення цього "рубежу" суббренд Redmi вирішив тимчасово знизити ціни на смартфони серії Redmi Note 7.

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Базова модель Redmi Note 7 у конфігурації з 6 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам'яті тепер пропонується за еквівалент $ 175 замість звичних $ 203, а просунутіший Redmi Note 7 Pro у версії 6 ГБ оперативки та 128 ГБ флеш-пам'яті коштує у Піднебесній на $ 30 дешевше – $ 205. Ці знижені ціни будуть дійсні рівно два дні – до 12 липня.

Флеш-розпродаж триватиме 2 дні - фото 339873
Флеш-розпродаж триватиме 2 дні

Наразі серія Redmi Note 7 складається з трьох пристроїв: Redmi Note 7, Redmi Note 7S і Redmi Note 7 Pro. При цьому на українському ринку офіційно продається тільки базова модель Redmi Note 7.

Відзначимо, що смартфон Redmi Note 7 був представлений на початку року, але досі залишається одним з найпривабливіших з точки зору співвідношення характеристик і ціни у бюджетному сегменті.

Нагадаємо, близько півтора місяця тому Redmi Note 7 подолали рубіж у 10 млн смартфонів. При збереженні нинішніх темпів до кінця року смартфони Redmi Note 7 цілком можуть розійтися тиражем у 25-30 млн штук.

До слова, в Україні рекомендована ціна на Redmi Note 7 з 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам'яті – 5499 гривень, за версію 4+64 ГБ потрібно віддати 5999 гривень, а за топову – 4+128 ГБ – 6699 гривень.

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Джерело: ITC
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