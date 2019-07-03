Xiaomi Mi CC9e протестували у бенчмарку: результат не вражає

Xiaomi Mi CC9e став першим у світі смартфоном на базі однокристальної платформи Qualcomm Snapdragon 665, тому було дуже цікаво подивитися на його продуктивність – особливо в порівнянні з іншими моделями. Тепер ці дані вже є.

Xiaomi Mi CC9e протестували у бенчмарку Master Lu. Він показав результат у 178 992 бали. Це далеко від топових позицій у 400 000 балів і вище, так що можна сказати, що продуктивність цієї моделі нижча за середню.

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Водночас Snapdragon 665 зовсім недалеко пішов від Snapdragon 660: наприклад, побудований на більш "поважній" платформі Redmi Note 7 отримав в тому ж Master Lu 165 683 бали.

Втім, Qualcomm і не говорила, що Snapdragon 665 буде значно швидшим за Snapdragon 660. Найголовніше нововведення у свіжій платформі – підвищення продуктивності у задачах штучного інтелекту, а цю складову SoC бенчмарки поки толком не навчилися тестувати.

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