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Представлено стильну колекцію одягу для космічних туристів

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Колекція одягу для подорожей у космос - фото 1
Колекція одягу для подорожей у космос / virgingalactic

Аерокосмічна компанія Virgin Galactic представила одяг для космічних туристів. Екіпіровку називають першою колекцією для приватних астронавтів. У неї входить навіть куртка обмеженого випуску.

Так, серед представлених стильних комплектів одягу для майбутніх подорожей у космос є скафандр, тренувальний костюм, взуття і куртка лімітованої серії.

І ще: NASA представило нові скафандри для місій на Місяць

Представлено стильну колекцію одягу для космічних туристів - фото 362233

Представлено стильну колекцію одягу для космічних туристів - фото 362234

Представлено стильну колекцію одягу для космічних туристів - фото 362235

Представлено стильну колекцію одягу для космічних туристів - фото 362236

Одяг вже охрестили першою колекцією для приватних астронавтів. Він створений у співпраці з американським брендом Under Armour. В презентації колекції брав участь засновник компанії Річард Бренсон.

Екіпіровка призначена для зручного перебування на кораблі, який пробуде в невагомості на "краю космосу" десять хвилин, а потім повернеться на Землю.

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Джерело: virgingalactic
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