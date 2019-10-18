Представлено стильну колекцію одягу для космічних туристів

Колекція одягу для подорожей у космос / virgingalactic

Аерокосмічна компанія Virgin Galactic представила одяг для космічних туристів. Екіпіровку називають першою колекцією для приватних астронавтів. У неї входить навіть куртка обмеженого випуску.

Так, серед представлених стильних комплектів одягу для майбутніх подорожей у космос є скафандр, тренувальний костюм, взуття і куртка лімітованої серії.

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Одяг вже охрестили першою колекцією для приватних астронавтів. Він створений у співпраці з американським брендом Under Armour. В презентації колекції брав участь засновник компанії Річард Бренсон.

Екіпіровка призначена для зручного перебування на кораблі, який пробуде в невагомості на "краю космосу" десять хвилин, а потім повернеться на Землю.

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