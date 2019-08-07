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Стало відомо, скільки коштуватиме Xiaomi Mi 9T Pro в Європі
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Нещодавно компанія Xiaomi представила в Україні смартфон Mi 9T – глобальну версію Redmi K20. Однак багато хто чекає виходу саме Mi 9T Pro, який стане копією флагманського Redmi K20 Pro на базі процесорі Snapdragon 855.
Авторитетний інсайдер Роланд Квандт підтвердив швидкий анонс Xiaomi Mi 9T Pro та розповів про вартість пристрою.
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Інсайдер посилається на дані від голландського ритейлера Belsimpel – офіційного дистриб'ютора Xiaomi. На сайті магазина вже з'явилася сторінка Mi 9T Pro. Опис характеристик підтверджує, що це буде повна копія Redmi K20 Pro. Апарат отримає практично безрамковий 6,39-дюймовий AMOLED-дисплей, восьмиядерний процесор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативної пам'яті, потрійну основну камеру, акумулятор на 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки і модуль NFC.
Згідно з представленою інформацією, Mi 9T Pro вийде у двох версіях: з 64 і 128 ГБ вбудованої пам'яті. В обох варіантах покупцям запропонують 6 ГБ оперативної пам'яті та слот для microSD. Модель на 6 + 64 ГБ в Європі коштуватиме € 429, а версія 6 + 128 ГБ – € 479. Нагадаємо, що звичайний Xiaomi Mi 9T в аналогічних конфігураціях обходиться на € 100 дешевше.
За даними магазину, смартфон буде доступний у чотирьох кольорах: червоному, синьому, чорному та білому. Дата презентації поки не оголошена.
Наразі в Україні Xiaomi Mi 9T можна придбати за 9999 гривень у модифікації 6+64 ГБ або за 10999 гривень – 6+128 ГБ.
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