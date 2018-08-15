Представлено перший 5G-модем для мобільних гаджетів

Модем Exynos Modem 5100 сумісний зі стандартами 3GPP і підтримує, серед інших, застарілі 2G GSM/CDMA, 3G WCDMA і інші.

Компанія Samsung офіційно представила перший в світі 5G-модем Exynos 5100, призначений для мобільних пристроїв. Він повністю сумісний з 3GPP (3rd Generation Partnership Project).

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При цьому модем підтримує застарілі стандарти, типу 2G GSM/CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA і 4G LTE.

Модем Exynos Modem 5100

Створений він на 10-нометровому технологічному процесі. За заявами виробника, він може забезпечити максимальну швидкість скачування до 2 Гбіт/с на піддіапазоні 6 ГГц-частот і 6 Гбіт/с на частотах mmWave.

Це приблизно в 1,7 і 5 разів перевищує швидкість передачі даних мереж попереднього покоління.

Доступний буде модем на ринку вже до кінця 2018 року.

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