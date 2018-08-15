Скільки будуть коштувати iPhone 2018 року

З випуском ювілейного смартфона iPhone X компанія Apple ініціювала підвищення цін для свого флагманського пристрою. І попит на цю модель виявився не дуже високим.

На думку аналітиків TrendForce, в цьому році продажі смартфонів Apple в кількісному вираженні не зростуть в порівнянні з минулим роком. При цьому передбачається, що компанія змінить свою цінову стратегію, щоб відповісти на тиск з боку Android-смартфонів у цілому та китайських брендів зокрема.

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З цією метою Apple виведе на ринок три моделі смартфонів. Дві новинки стануть преміальними пристроями, оснащеними AMOLED дисплеями. Ще одна версія з LCD дисплеєм буде більш доступним рішенням. Усі три апарати отримають підтримку функції FaceID.

Слід зазначити, що "більш доступне" рішення буде не зовсім доступним у традиційному розумінні цього терміну щодо смартфонів. З огляду на те, що в новинці буде застосовуватися більший 6,1-дюймовий LCD дисплей, ніж у iPhone 8, ціна нової версії також трохи збільшиться та буде перебувати в діапазоні 700-750 доларів. Так, тепер ціна найдоступнішого iPhone складе від 700 доларів. Ця версія надійде в масове виробництво трохи згодом – у середині вересня. AMOLED-версії перейшли на стадію виробництва в кінці липня.

Такими можуть бути iPhone 2018 року / gsmarena

Преміальні версії iPhone модельного ряду 2018 року отримають AMOLED дисплеї діагоналлю 5,8 та 6,5 дюйма. При цьому 5,8-дюймова модель буде коштувати дешевше торішнього iPhone X – близько 900-950 доларів. А от топова – 6,5-дюймова версія – отримає цінник на рівні 1000 доларів за модифікацію з мінімальною місткістю сховища. Нові iPhone отримають підтримку стилуса Apple Pencil.

Передбачається, що найбільш доступний 6,1-дюймовий iPhone стане масовою моделлю цього року. На її частку припаде близько половини усіх виробничих замовлень. Також очікується, що ця модель отримає версію з підтримкою двох SIM-карт. Ймовірно, вона стане ексклюзивом для Китаю.

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