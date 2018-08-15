Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Нова версія ОС Android блокує популярні додатки

  • 48
Android Pie - фото 1
Android Pie / fossbytes

Нова версія популярної мобільної ОС – Android Pie – принесла власникам смартфонів безліч сюрпризів. Наприклад, після поновлення до Android 9.0 багато додатків для запису дзвінків виявилися заблоковані. Ці програми перестали працювати на будь-яких пристроях без прав суперкористувача.

Google спробувала прибрати можливість реалізації запису дзвінків для сторонніх розробників ще з виходом Android 6 Marshmallow, заборонивши доступ до API запису викликів. Однак тоді стороннім розробникам вдалося обійти це обмеження.

До слова: Android 9.0: користувачі скаржаться на несправності

Тепер розробники таких популярних додатків, як Call Recorder – ACR і BoldBeast Android Call Recorder підтвердили, що цей шлях закритий. Єдиний спосіб отримати працюючу функцію запису дзвінків – отримувати root-права на смартфон. Від Google з цього приводу ніяких офіційних заяв не надходило.

Додатки для запису дзвінків - фото 270278
Додатки для запису дзвінків

Раніше Google дозволяла роботу додатків за умови, що перед записом голосу співрозмовник буде попереджений спеціальним сигналом.

Як відзначають розробники, хоча законність запису викликів відрізняється від країни до країни, дивно, що Google робить кроки, щоб повністю заблокувати цю функцію. У деяких країнах потрібно тільки односторонню згоду, і навіть з двосторонньою згодою існує безліч причин, за якими може бути записаний телефонний дзвінок. Поки ж користувачі змушені використовувати додатки з підтримкою root для запису телефонних дзвінків.

Читайте також: Експерти назвали смартфони, які можуть стежити за вами

Джерело: xda-developers
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1758
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 720
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461228
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології