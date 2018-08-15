Нова версія ОС Android блокує популярні додатки

Нова версія популярної мобільної ОС – Android Pie – принесла власникам смартфонів безліч сюрпризів. Наприклад, після поновлення до Android 9.0 багато додатків для запису дзвінків виявилися заблоковані. Ці програми перестали працювати на будь-яких пристроях без прав суперкористувача.

Google спробувала прибрати можливість реалізації запису дзвінків для сторонніх розробників ще з виходом Android 6 Marshmallow, заборонивши доступ до API запису викликів. Однак тоді стороннім розробникам вдалося обійти це обмеження.

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Тепер розробники таких популярних додатків, як Call Recorder – ACR і BoldBeast Android Call Recorder підтвердили, що цей шлях закритий. Єдиний спосіб отримати працюючу функцію запису дзвінків – отримувати root-права на смартфон. Від Google з цього приводу ніяких офіційних заяв не надходило.

Додатки для запису дзвінків

Раніше Google дозволяла роботу додатків за умови, що перед записом голосу співрозмовник буде попереджений спеціальним сигналом.

Як відзначають розробники, хоча законність запису викликів відрізняється від країни до країни, дивно, що Google робить кроки, щоб повністю заблокувати цю функцію. У деяких країнах потрібно тільки односторонню згоду, і навіть з двосторонньою згодою існує безліч причин, за якими може бути записаний телефонний дзвінок. Поки ж користувачі змушені використовувати додатки з підтримкою root для запису телефонних дзвінків.

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