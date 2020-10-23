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Представлено новий Ford Bronco, підготовлений для боротьби з лісовими пожежами

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Новий Ford Bronco боротиметься з лісовими пожежами - фото 1
Новий Ford Bronco боротиметься з лісовими пожежами

Компанія Ford представила особливу версію нового Bronco, підготовленого для боротьби з лісовими пожежами. Такий позашляховик оснащений 190-літровим баком для води, пожежним шлангом, бензопилою та лебідкою, а його салоном, обробленим вогнестійким нейлоном. Авто отримало назву Wildlan Fire Rig.

Серед інших особливостей спецверсії – розширювачі колісних арок, багажник на даху, а також додатковий блок освітлення над лобовим склом. Додатково позашляховик укомплектували рацією для зв'язку зі штабом, котушкою з пожежним шлангом і водяним насосом високого тиску.

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Автомобіль пофарбований у салатовий і білий кольори як і класичний Ford Bronco першого покоління Лісової пожежної служби США (USFS). Новинка була розроблена спільно з фірмою Filson, що випускає спорядження для активного відпочинку.

Представлено новий Ford Bronco, підготовлений для боротьби з лісовими пожежами - фото 431651
Представлено новий Ford Bronco, підготовлений для боротьби з лісовими пожежами - фото 431653
Представлено новий Ford Bronco, підготовлений для боротьби з лісовими пожежами - фото 431652
Представлено новий Ford Bronco, підготовлений для боротьби з лісовими пожежами - фото 431650
Представлено новий Ford Bronco, підготовлений для боротьби з лісовими пожежами - фото 431649

Звичайний Bronco доступний на ринку з 2,3-літровою "турбочетвіркою" потужністю 273 кінські сили, яка працює у парі з десятидіапазонним "автоматом" або семиступінчастою механічною коробкою передач. Як альтернатива пропонується версія з 2,7-літровим V6 потужністю 314 кінських сил – такий позашляховик комплектується тільки автоматичною трансмісією.

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Джерело: Ford
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