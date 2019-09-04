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Представлено нове покоління Nissan Juke: чим вразив автомобіль цього разу
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Компанія Nissan провела європейську презентацію кросовера Juke нового покоління. Позашляховик став легшим, ширшим, збільшився в розмірах, отримав додаткове оснащення, а також може похизуватися новим двигуном і трансмісією.
Друге покоління Nissan Juke спроектовано на модульній платформі CMF-B, знайомій за новими Renault Clio і Captur. У порівнянні з попередником новий Juke став на 75 міліметрів довшим, на 35 міліметрів ширшим і на 30 міліметрів вищим, однак завдяки застосуванню високоміцних сталей базовий кросовер "схуд" на 23 кілограми.
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Приріст у габаритах позитивно позначився на просторі салону: запас для ніг задніх пасажирів збільшився на 58 міліметрів, а простір над головою став більшим на 11 міліметрів. Крім того, у новинки на двадцять відсотків ширший багажник – заявлений обсяг 422 літри.
Змінивши покоління Juke не втратила в впізнаваності: позашляховик зберіг фірмову оптику, "потаємну" ручку відкривання задніх дверей, ободи колісних арок і стильні колірні рішення. Салон навпаки став консервативнішим: восьмидюймовий сенсорний дисплей мультимедіасистеми за сучасними мірками невеликий, а основні функції, як і раніше, активуються аналоговими клавішами.
Виробник обіцяє якісніші матеріали обробки, розширені можливості персоналізації та нові комфортні передні крісла, обшиті комбінованою шкірою. Хоча поки представлена тільки початкова версія, перелік додаткових опцій великий: Juke можна оснастити адаптивним круїз-контролем, асистентом контролю рядності, системами автоматичного гальмування, розпізнавання знаків, пішоходів і велосипедистів, а також активним контролем сліпих зон.
Під капотом базового кросовера встановлений літровий 117-сильний трициліндровий турбодвигун DIG-T – спільна розробка альянсу Renault-Nissan і Daimler. Силовий агрегат поєднується з шестиступеневою "механікою" або семиступеневим преселективним "роботом". На старті продажів привід тільки передній, але пізніше Nissan обіцяє випустити повнопривідну версію з потужнішим мотором.
Європейські продажі нового Juke почнуться в кінці листопада.
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