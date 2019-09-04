Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна

Представлено нове покоління Nissan Juke: чим вразив автомобіль цього разу

  • 4
Новий Nissan Juke показали офіційно - фото 1
Новий Nissan Juke показали офіційно

Компанія Nissan провела європейську презентацію кросовера Juke нового покоління. Позашляховик став легшим, ширшим, збільшився в розмірах, отримав додаткове оснащення, а також може похизуватися новим двигуном і трансмісією.

Друге покоління Nissan Juke спроектовано на модульній платформі CMF-B, знайомій за новими Renault Clio і Captur. У порівнянні з попередником новий Juke став на 75 міліметрів довшим, на 35 міліметрів ширшим і на 30 міліметрів вищим, однак завдяки застосуванню високоміцних сталей базовий кросовер "схуд" на 23 кілограми.

І ще: У мережі з'явилися фото секретної новинки Mercedes-Benz

Приріст у габаритах позитивно позначився на просторі салону: запас для ніг задніх пасажирів збільшився на 58 міліметрів, а простір над головою став більшим на 11 міліметрів. Крім того, у новинки на двадцять відсотків ширший багажник – заявлений обсяг 422 літри.

Змінивши покоління Juke не втратила в впізнаваності: позашляховик зберіг фірмову оптику, "потаємну" ручку відкривання задніх дверей, ободи колісних арок і стильні колірні рішення. Салон навпаки став консервативнішим: восьмидюймовий сенсорний дисплей мультимедіасистеми за сучасними мірками невеликий, а основні функції, як і раніше, активуються аналоговими клавішами.

Представлено нове покоління Nissan Juke: чим вразив автомобіль цього разу - фото 352555
Представлено нове покоління Nissan Juke: чим вразив автомобіль цього разу - фото 352557
Представлено нове покоління Nissan Juke: чим вразив автомобіль цього разу - фото 352558
Представлено нове покоління Nissan Juke: чим вразив автомобіль цього разу - фото 352560
Представлено нове покоління Nissan Juke: чим вразив автомобіль цього разу - фото 352562

Виробник обіцяє якісніші матеріали обробки, розширені можливості персоналізації та нові комфортні передні крісла, обшиті комбінованою шкірою. Хоча поки представлена ​​тільки початкова версія, перелік додаткових опцій великий: Juke можна оснастити адаптивним круїз-контролем, асистентом контролю рядності, системами автоматичного гальмування, розпізнавання знаків, пішоходів і велосипедистів, а також активним контролем сліпих зон.

Під капотом базового кросовера встановлений літровий 117-сильний трициліндровий турбодвигун DIG-T – спільна розробка альянсу Renault-Nissan і Daimler. Силовий агрегат поєднується з шестиступеневою "механікою" або семиступеневим преселективним "роботом". На старті продажів привід тільки передній, але пізніше Nissan обіцяє випустити повнопривідну версію з потужнішим мотором.

Представлено нове покоління Nissan Juke: чим вразив автомобіль цього разу - фото 352556
Представлено нове покоління Nissan Juke: чим вразив автомобіль цього разу - фото 352561
Представлено нове покоління Nissan Juke: чим вразив автомобіль цього разу - фото 352563
Представлено нове покоління Nissan Juke: чим вразив автомобіль цього разу - фото 352553
Представлено нове покоління Nissan Juke: чим вразив автомобіль цього разу - фото 352554

Європейські продажі нового Juke почнуться в кінці листопада.

Читайте також: Поквапилися: Lamborghini випадково опублікувала фото нового Sian

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні літа 2019, які стали стовідсотковими хітами
  • 02 вересня, 19:00
  • 1182
Нові фільми вересня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 серпня, 14:27
  • 711
Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на Тенеріфе
  • 02 вересня, 17:21
  • 1120
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології