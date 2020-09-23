Представлено круті смарт-годинники Amazfit GTR 2 та Amazfit GTS 2

Компанія Huami, яка належить Xiaomi, представила нові смарт-годинники Amazfit GTR 2 та Amazfit GTS 2. Розповідаємо про їхні технічні характеристики та можливості. Якщо вірити виробнику, то йому нарешті вдалося зробити "убивцю" Apple Watch.

Amazfit GTR 2

Годинник оснащений 1,39-дюймовим кольоровим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 454x454 пікселів. Гаджет отримав велику батарею на 471 мАг, яка забезпечує до 14 днів автономної роботи при нормальному сценарії використання і до 38 днів в економному режимі.

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"Розумний" годинник GTR 2-го покоління отримав функцію SomnusCare, яка відстежує сон і ділить його на три фази – легкий сон, глибокий сон і REM – для кращого аналізу сну.

Крім того, Amazfit GTR 2 оснащений датчиками BioTracker PPG для 24-годинного моніторингу серцевого ритму і SpO2 для вимірювання рівня кисню у крові за допомогою функції OxygenBeats.

Крім нових функцій для моніторингу стану здоров'я, Amazfit GTR 2 підтримує 12 режимів тренувань, а також оснащений вбудованим мікрофоном, голосовим помічником Xiao AI, модулем NFC і 3 ГБ вбудованої пам'яті для зберігання 600 пісень у форматі MP3. Amazfit GTR 2 витримують занурення під воду на глибину до 50 м.

Вартість спортивної моделі складає 999 юанів (приблизно 4 140 гривень), а класичний варіант з нержавіючої сталі обійдеться в 1099 юанів (приблизно 4 550 гривень). Годинники уже доступні для покупки в Китаї. Про доступність в інших країнах поки невідомо.

Amazfit GTS 2

Amazfit GTS 2-го покоління зберіг дизайн попередника, але при цьому отримав більшість функцій моделі GTR 2, включаючи водонепроникність до 50 АТМ, відстеження сну, моніторинг серцевого ритму, вимірювання рівня кисню в крові, спортивні режими, GPS, мікрофон для розмов по телефону, відтворення музики в автономному режимі та NFC для платежів.

Модель GTS 2 оснащена 1,65-дюймовим кольоровим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 348x442 пікселів, зігнутим 3D-склом і спеціальним вуглецевим покриттям для захисту від подряпин і зносу. Смарт-годинник живиться від акумулятора на 246 мАг, що забезпечує до 7 днів автономної роботи при нормальному використанні та до 20 днів в економному режимі.

Amazfit GTS 2 доступні для покупки в Китаї за ціною 999 юанів (приблизно 4 140 гривень).

Коли годинники з'являться в Україні – невідомо. Але є гарна новина, якщо Mi Smart Band 4 NFC підтримує безконтактну оплату за допомогою карт MasterCard, то є всі шанси, що Amazfit GTR 2 та Amazfit GTS 2 теж отримають цю можливість.

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