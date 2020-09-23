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Представлено Samsung Galaxy S20 FE: характеристики та ціни в Україні

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Смартфон Samsung Galaxy S20 FE представили офіційно - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S20 FE представили офіційно

Після низки численних чуток Samsung представила новий флагманський смартфон Galaxy S20 FE. Від звичайного Galaxy S20 він відрізняється плоским екраном більшої діагоналі, іншим набором камер, крутішим акумулятором і безліччю яскравих кольорів корпусу.

Samsung Galaxy S20 FE отримав 6,5-дюймовий Super AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD + і без загнутих країв. Нагадаємо, що звичайний Galaxy S20 оснащується зігнутим 6,2-дюймовим екраном Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю QHD +.

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Основна й ультраширококутна камери у Galaxy S20 FE такі ж, як і в Galaxy S20, – по 12 Мп. А ось телевик має роздільну здатність 8 Мп замість 64 Мп у базовій моделі, але забезпечує триразове оптичне наближення. Натомість роздільна здатність фронтальної камери збільшили з 10 до 32 Мп.

Представлено Samsung Galaxy S20 FE: характеристики та ціни в Україні - фото 427079

Смартфон випускається у двох модифікаціях. Варіант з підтримкою тільки 4G побудований на базі процесора Samsung Exynos 990 й оснащується до 8 ГБ оперативної та до 256 ГБ вбудованої пам'яті. Саме ця модель офіційно продаватиметься в Україні.

У 5G-версії використовується флагманський чипсет Snapdragon 865 від Qualcomm, але при цьому обсяг оперативної та вбудованої пам'яті складе лише 6 і 128 ГБ відповідно. Новий Galaxy S20 FE також відрізняється від звичайного Galaxy S20 потужнішим акумулятором – 4500 замість 4000 мАг.

Представлено Samsung Galaxy S20 FE: характеристики та ціни в Україні - фото 427078

Технічні характеристики Samsung Galaxy S20 FE:

  • Дисплей: Super AMOLED, 6,5", 2400х1080, 120 Гц, Gorilla Glass 3
  • Чипсет: Snapdragon 865 в 5G-версії або Exynos 990 у 4G-версії
  • Оперативна пам'ять: 6/8 ГБ, LPDDR5
  • Накопичувач: 128/256 ГБ, UFS 3.1
  • Основна камера: 12 Мп (f / 1.8, OIS) + 12 Мп (ультраширококутний об'єктив, f / 2,2) + 8 Мп (телеоб'єктив, триразовий оптичний зум, f / 2.0, OIS)
  • Фронтальна камера: 32 Мп (f / 2.0)
  • Акумулятор 4500 мАг
  • Зв'язок: Wi-Fi 6 (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, NFC + MST, USB Type-C
  • Безпека: сканер відбитків під екраном
  • Аудіо: стереодинаміки, Dolby Atmos
  • ОС: Android 10 + OneUI
  • Захист від води: IP68
  • Габарити: 159,8 х 74,5 х 8,4 мм
  • Вага: 190 грамів
Samsung Galaxy S20 FE надійде у продаж 2 жовтня за ціною від $ 699 за найбільш доступну 4G-версію. В Україні старт продажів запланований на 9 жовтня, а коштуватиме цей смартфон 19 999 гривень.
Представлено Samsung Galaxy S20 FE: характеристики та ціни в Україні - фото 427080

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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