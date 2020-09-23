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Представлено Samsung Galaxy S20 FE: характеристики та ціни в Україні
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Після низки численних чуток Samsung представила новий флагманський смартфон Galaxy S20 FE. Від звичайного Galaxy S20 він відрізняється плоским екраном більшої діагоналі, іншим набором камер, крутішим акумулятором і безліччю яскравих кольорів корпусу.
Samsung Galaxy S20 FE отримав 6,5-дюймовий Super AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD + і без загнутих країв. Нагадаємо, що звичайний Galaxy S20 оснащується зігнутим 6,2-дюймовим екраном Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю QHD +.
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Основна й ультраширококутна камери у Galaxy S20 FE такі ж, як і в Galaxy S20, – по 12 Мп. А ось телевик має роздільну здатність 8 Мп замість 64 Мп у базовій моделі, але забезпечує триразове оптичне наближення. Натомість роздільна здатність фронтальної камери збільшили з 10 до 32 Мп.
Смартфон випускається у двох модифікаціях. Варіант з підтримкою тільки 4G побудований на базі процесора Samsung Exynos 990 й оснащується до 8 ГБ оперативної та до 256 ГБ вбудованої пам'яті. Саме ця модель офіційно продаватиметься в Україні.
У 5G-версії використовується флагманський чипсет Snapdragon 865 від Qualcomm, але при цьому обсяг оперативної та вбудованої пам'яті складе лише 6 і 128 ГБ відповідно. Новий Galaxy S20 FE також відрізняється від звичайного Galaxy S20 потужнішим акумулятором – 4500 замість 4000 мАг.
Технічні характеристики Samsung Galaxy S20 FE:
- Дисплей: Super AMOLED, 6,5", 2400х1080, 120 Гц, Gorilla Glass 3
- Чипсет: Snapdragon 865 в 5G-версії або Exynos 990 у 4G-версії
- Оперативна пам'ять: 6/8 ГБ, LPDDR5
- Накопичувач: 128/256 ГБ, UFS 3.1
- Основна камера: 12 Мп (f / 1.8, OIS) + 12 Мп (ультраширококутний об'єктив, f / 2,2) + 8 Мп (телеоб'єктив, триразовий оптичний зум, f / 2.0, OIS)
- Фронтальна камера: 32 Мп (f / 2.0)
- Акумулятор 4500 мАг
- Зв'язок: Wi-Fi 6 (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, NFC + MST, USB Type-C
- Безпека: сканер відбитків під екраном
- Аудіо: стереодинаміки, Dolby Atmos
- ОС: Android 10 + OneUI
- Захист від води: IP68
- Габарити: 159,8 х 74,5 х 8,4 мм
- Вага: 190 грамів
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