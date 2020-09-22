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Представлено Mi Smart Band 4 NFC: які українські банки підтримують оплату браслетом

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За допомогою Mi Smart Band 4 NFC можна буде розраховуватися - фото 1
За допомогою Mi Smart Band 4 NFC можна буде розраховуватися

Фанати компанії Xiaomi нарешті дочекалися на появу фірмового фітнес-браслета Mi Band 4 з підтримкою NFC. Тепер за допомогою цього гаджета можна буде розраховуватися усюди, де приймається оплата за допомогою відповідної технології. Розповідаємо, які банки підтримують оплату браслетом.

Компанії Xiaomi та Mastercard у партнерстві з маркетплейсом "Алло" оголосили про запуск в Україні Mi Smart Band 4 NFC – модифікації популярного фітнес-браслета з функцією безконтактної оплати. Продукт – спільна розробка Xiaomi та Mastercard, і поки ексклюзивно доступний для власників карток цієї платіжної системи.

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Які банки підтримують оплату за допомогою Mi Band 4 NFC

Безконтактна оплата за допомогою Mi Smart Band 4 NFC буде доступна для власників карт Mastercard від 10 банків:

  • А-Банк,
  • Альфа-Банк Україна,
  • Банк Восток,
  • Ощадбанк,
  • ПриватБанк,
  • ПУМБ,
  • УКРГАЗБАНК,
  • CONCORDBANK,
  • Monobank,
  • UKRSIBBANK.

Цей список буде з часом поповнюватися новими банками.

Представлено Mi Smart Band 4 NFC: які українські банки підтримують оплату браслетом - фото 426815

Як налаштувати безконтактну оплату Mi Band 4 NFC

Для налаштування безконтактної оплати користувачеві буде необхідно встановити на смартфон фірмовий додаток Mi Fit і додати підтримувану банківську платіжну карту в відповідній вкладці (можна додати до 6 карт). Для здійснення оплати на браслеті Mi Smart Band 4 NFC необхідно перейти до меню "Карти", вибрати одну з доданих платіжних карт і піднести пристрій до термінала для оплати.

Безпека оплати

Платежі браслетом захищені технологією токенізації Mastercard, завдяки якій номер карти замінюється на 16-значний токен. Дані карти зберігаються у захищеному NFC-чипі, розробленому компанією NXP. А в разі втрати браслета Xiaomi передбачила низку захисних заходів, які вбережуть платіжні дані користувача від несанкціонованого доступу.

Mi Smart Band 4 NFC можна буде замовити з 23 вересня за ціною 1299 гривень на сайті та в офлайн-магазинах "Алло", а також в авторизованих магазинах Mi Store.

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Джерело: ITC
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