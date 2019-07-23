Представлено HONOR Band 5: яким є головний конкурент Xiaomi Mi Smart Band 4

У Китаї відбулася презентація п'ятого покоління спортивного браслета HONOR Band. Доступна ціна, кольоровий дисплей з циферблатами, захист від води, до двох тижнів автономної роботи та безліч фітнес-функцій роблять його одним з головних конкурентів Xiaomi Mi Smart Band 4.

HONOR Band 5 зовні нагадує попереднє покоління. Трекер оснащений 0,95-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 240х120 пікселів (282 ppi), прикритим загартованим 2,5D-склом. Виробник пропонує велику різноманітність циферблатів для персоналізації зовнішнього вигляду браслета. Під дисплеєм розмістили єдину сенсорну кнопку, яка служить для управління пристроєм.

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Одним з головних нововведень стала можливість відстеження рівня кисню в крові. За запевненням виробника, нормою є значення від 90 до 100%. Якщо ж цей показник становить від 70% до 89%, то варто припинити активні заняття та відпочити. При зниженні рівня кисню в крові нижче 70% потрібно звернутися до лікаря.

Трекер підтримує 24-годинний моніторинг серцевого ритму з точністю до 97,8% завдяки фірмовому алгоритму штучного інтелекту. Пристрій також підтримує технологію Huawei TruSleep 2.0, який відстежує стан користувача під час сну.

HONOR Band 5 – вдале продовження лінійки

У новому HONOR Band 5 передбачено десять спортивних режимів, включаючи біг у приміщенні і на вулиці, їзду на велосипеді, плавання та кілька інших типів тренувань. Браслет захищений від води та витримує тиск до 5 атмосфер. Крім того, з його допомогою можна дистанційно керувати камерою смартфона, переглядати вхідні повідомлення і шукати телефон у разі втрати (якщо не пропав зв'язок по Bluetooth). Існує також версія з модулем NFC.

HONOR Band 5 надійде у продаж в Китаї 24 липня за ціною $ 27 за версію без NFC. Варіант з NFC з'явиться у продажу 29 липня і коштуватиме $ 32.

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