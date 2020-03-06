Представлено годинник OPPO Watch: вигнутий дисплей, eSIM, NFC і датчик ЕКГ

Компанія OPPO представила не лише флагманський смартфон Find X2 Pro, а й свій перший смарт-годинник. OPPO Watch отримав вигнутий AMOLED-дисплей, NFC, функцію ЕКГ та швидку зарядку VOOC. Чим ще крутий гаджет компанії?

OPPO Watch представлений у двох версіях: з розміром корпусу 46 і 41 міліметр. Залежно від модифікації у смарт-годиннику встановлений або 1,91-дюймовий (326 ppi), або 1,6-дюймовий (301 ppi) AMOLED-дисплей. Характерною особливістю екрану новинки стали загнуті краї: дисплей пристрою плавно перетікає в бічні грані, завдяки чому гаджет виглядає і відчувається монолітно.

Актуально: Який телефон подарувати мамі на 8 березня: огляд 8 найкращих моделей на ринку

У OPPO Watch встановлений стандартний набір датчиків, властивий усім трекерам активності, а також вбудований пульсометр з можливістю побудови ЕКГ. Також є NFC-модуль для здійснення безконтактних платежів. За злагоджену роботу начинки відповідають відразу два процесори: Snapdragon 2500 і Apollo 3.

Ще однією перевагою смарт-годинника OPPO стала підтримка SIM-карт стандарту eSIM, а також технології швидкої зарядки VOOC Flash – усього за 17 хвилин акумулятор пристрою заряджається з 1% до 50%. За запевненням виробника, старша модель OPPO Watch з корпусом 46 міліметрів здатна пропрацювати від одного заряду до 21 дня при активації спеціального режиму енергозбереження, передбаченого налаштуваннями системи. Також смарт-годинники OPPO витримують занурення на глибину до 50 метрів (у версії з 41-міліметровим корпусом – до 30 метрів).

Характеристики OPPO Watch 41 мм | 46 мм

Дисплей: 1,6", (320х360 пікселів) | 1,91", (402х476 пікселів)

Процесор: Snapdragon 2500 + Apollo 3

Пам'ять (оперативна / вбудована): 1/8 ГБ

Датчики: акселерометр, гіроскоп, магнітний сенсор, барометр, оптичний датчик пульсу, датчик освітленості

ОС: ColoOS Watch, сумісність з Android 6.0 і новіше

Захист від води: 3 ATM | 5 ATM

Зв'язок: 4G eSIM, Wi-Fi 802.11n 2.4 ГГц, Bluetooth 4.2 LE, вбудований GPS, NFC

Акумулятор: 300 мАг, 14 днів у режимі економії енергії | 430 мАг, 21 день у режимі економії енергії

Вартість OPPO Watch з розміром корпусу 41 мм становить $ 216. Модель на 46 мм в алюмінієвому корпусі обійдеться у $ 288, а за сталеву модифікацію аналогічного розміру з керамічною тильною кришкою, сапфіровим склом і ремінцем з італійської шкіри встановлений прайс у $ 360.

Читайте також: Блогер порівняв продуктивність Samsung Galaxy S20+ з різними процесорами