Блогер порівняв продуктивність Samsung Galaxy S20+ з різними процесорами

Не секрет, що флагманський смартфон Samsung Galaxy S20+ випускається у двох версіях. Одна з них побудована на базі платформи Qualcomm Snapdragon 865, інша – на власному чипі компанії під назвою Exynos 990.

Популярний блогер вирішив з'ясувати, чи істотно відрізняється продуктивність гаджетів, які використовують різні процесори.

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Для початку автор YouTube-каналу ReLab перевірив можливості гаджетів у бенчмарку AnTuTu. Galaxy S20+ з процесором Snapdragon 865 набрав 526 906 балів, випередивши Exynos-версію на 77 832 бали, або 17,3%.

Наступним випробуванням став запуск 3DMark, де флагман на базі Snapdragon знову перевершив суперника: 7069 проти 5336 балів у тесті продуктивності OpenGL і 6515 проти 5039 балів у Vulkan. Тестування в Geekbench завершився з "рахунком" 3163: 2610 на користь моделі на чипі Qualcomm.

Утім, об'єктивність проведеного блогером порівняння викликає питання у зв'язку з тим, що Galaxy S20+ з процесором Exynos 990 комплектувався лише 8 ГБ оперативної пам'яті, натомість у моделі на Snapdragon 865 було встановлено 12 ГБ оперативки. До того ж при холодному старті ігор обидва пристрої демонстрували приблизно рівні результати, а умови тестування не дозволяють визначити реальну поведінку пристроїв при тривалому геймінгу – наприклад, рівень нагріву і наявність тротлінгу.

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