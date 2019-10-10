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Представлений ретрофутуристичний родстер у стилі машин 30-х років
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Бельгійська кастом-майстерня Krugger, заснована гонщиком Фредом Бертраном, і в першу чергу відома мотоциклетними проєктами, завершила будівництво спідстера Krugger FD. Автомобіль виконаний у стилі ретрофутуризм і оснащений двигуном W12 від Bentley Continental GT.
Робота над одномісним спідстером почалася три роки тому, коли до Бертрану звернулися текстильний магнат Андре Дюпон і власник фармацевтичної компанії Mithra Франсуа Форнері. Двоє пристрасних шанувальників автомобілів і мистецтва захотіли отримати щось унікальне, на 100 відсотків бельгійське і з дизайном Krugger. У назві ретроспідстера навіть зашифровані прізвища замовників: FD – Fornieri Dupont.
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Стилістика Krugger FD – це відгомін епохи streamline-дизайну, популярність якого припала на 30-ті роки XX століття. Тоді автомобілям і будь-якій інший техніці прагнули надати аеродинамічнішу форму, а лінії зробити максимально плавними і текучими. Спідстер спроєктований і зібраний без застосування звичних у XXI столітті комп'ютерного моделювання та фрезерних верстатів; колір вибраний зі 150 запропонованих варіантів і натхненний Bentley Blue Train.
Вибір двигуна теж невипадковий: у 1930-х ще не існувало, наприклад, Ferrari (улюблена марка Франсуа Форнері показала свій перший автомобіль у 1940-му), але у Bentley вже була репутація серйозного автовиробника. Тому вибір припав на 6,0-літровий бітурбомотор W12 від Bentley Continental GT, який форсували зі 635 кінських сил (900 Нм) до 750. Динамічні характеристики Krugger FD не розкриваються, але знаючи масу (1250 кілограмів), можна припустити, що з питомою потужністю вдвічі більшою, ніж у Continental GT спідстер розганятиметься до "сотні" менш ніж за три секунди.
Спочатку Бертран планував зробити з Krugger FD рекордний спорткар для Бонневіля, але після того як всі роботи були завершені, автомобіль вирішили перевести в статус шоу-кара. У майбутньому його виставлять на всіляких конкурсах елегантності – від Гудвуду до Вілла д'Есте і Пеббл-Біч.
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