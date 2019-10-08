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Американці показали крутий триколісний автомобіль, потужніший за Ford Mustang

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Автомобіль отримав відразу три версії - фото 1
Автомобіль отримав відразу три версії

Американський виробник триколісної техніки Vanderhall представив оновлений автоцикл Carmel 2020 модельного року. Спорткар ручної роботи рухається завдяки 203-сильному двигуну, що дозволяє розганятися до 96 кілометрів на годину за 4,5 секунди – швидше, ніж Mustang з моторами 2.3 літра і 5.0 літрів.

Локально допрацьовані автоцикли Vanderhall Carmel 2020 модельного року пропонуються в трьох варіантах виконання – базовому Blackjack, стандартному, який не має власного найменування, і топовому GT. Ціни на початкову версію стартують з позначки у 34 950 доларів. У цю суму входять 18-дюймові легкосплавні диски, круїз-контроль, підсилювач керма, система стабілізації, підігрів сидінь, аудіосистема з Bluetooth і безальтернативний матовий чорний колір екстер'єру.

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Стандартна версія Carmel дорожча на 5000 доларів і пропонує 19-дюймові колеса, обшивку салону зі зносостійкої коричневої синтетики V-Tex, діодну оптику та масивніше вітрове скло. Починаючи з другої комплектації власник має право вибирати з двох варіантів кольору кузова і може дооснастити автоцикл підрульовими пелюстками перемикання передач.

Американці показали крутий триколісний автомобіль, потужніший за Ford Mustang - фото 360046

Топ-версія Vanderhall Carmel обійдеться у 43 950 доларів і за ці гроші виробник оснастить автоцикл сонцезахисними козирками, спортивним вітровим склом, шкіряним салоном, глянцевими 19-дюймовими десятиспицевими дисками оригінального дизайну і полірованою вихлопною системою з глушниками діаметром 76 міліметрів. На вибір доступні два кольори: рубіновий металік і перламутровий білий.

Американці показали крутий триколісний автомобіль, потужніший за Ford Mustang - фото 360047

Конструктивно всі версії Carmel ідентичні: в основі алюмінієвий монокок, під капотом 1,5-літрова "турбочетвірка" General Motors потужністю 203 кінські сили і крутний момент 275 Нм. Привід – на передні колеса, трансмісія автоматична, 6-діапазонна.

Американці показали крутий триколісний автомобіль, потужніший за Ford Mustang - фото 360048

Гамма Vanderhall складається з трьох автоциклів – крім флагманської моделі Carmel, до замовлення доступні триколісні спорткари Venice і Edison. Стати володарем найбюджетнішого спорткара з трьома колесами можна за 25 тисяч доларів.

Американці показали крутий триколісний автомобіль, потужніший за Ford Mustang - фото 360049

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Джерело: Motor
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