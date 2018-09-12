У мережі показали позашляховий тюнінг популярного Nissan

Автомобіль Nissan максимально підготували до бездоріжжя.

Філліпінська компанія Autobot Autoworks розробила особливий Juke зі збільшеним дорожнім просвітом, позашляховими покришками і посиленим захистом кузова.

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Autobot Autoworks спеціалізується на модернізації позашляховиків. Компанія представила програму доопрацювань для маленького кросовера Nissan Juke. Новинка отримала назву Project Lady Bug – "Сонечко".

На автомобілі застосували модернізовану підвіску зі збільшеним дорожнім просвітом, додатковий пластиковий захист нижньої частини кузова, допоміжні освітлювальні модулі на даху і передньому бампері, а також бездорожні покришки.

Автомобіль Nissan підготували до бездоріжжя

Автомобіль Nissan підготували до бездоріжжя

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