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Представлений перший трейлер байопіку Тесла

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

Студія IFC Films представила дебютний трейлер фільму "Тесла" про легендарного винахідника Ніколу Тесла.

Головні ролі зіграли Ітан Хоук, а також Кайл Маклахлен.

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Стрічка змішує минуле і сьогодення, розповідаючи про протистояння Тесли і його роботодавця Томаса Едісона, а також про винаходи, які щільно увійшли в людське життя сьогодні. Режисером стрічки виступив Майкл Алмерейда ( "Експериментатор"). "Тесла" з'явиться в американських кінотеатрах і онлайн 21 серпня.

Днями потоковий сервіс HBO Max опублікував трейлер фільму Американський огірочок (An American Pickle), головну роль в якому виконав Сет Роген. Ролик був викладений на YouTube-каналі компанії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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