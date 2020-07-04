Дивіться трейлер першої комедії HBO Max Американський огірочок

Потоковий сервіс HBO Max опублікував трейлер фільму Американський огірочок (An American Pickle), головну роль в якому виконав Сет Роген.

Ролик був викладений на YouTube-каналі компанії.

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У цій картині Роген одночасно грає дві ролі: робочого, який емігрував до США в 1920 році, і незвичайним чином перемістився в наш час, і його правнука, програміста, який відрізняється дуже м'яким характером. За сюжетом, герої, які є біологічними родичами, абсолютно не розуміють один одного. Зняв картину оператор-постановник і режисер Брендон Трост.

Прем'єра картини відбудеться 6 серпня 2020 року на сайті HBO Max. Варто відзначити, що Американський огірочок стане першою оригінальною комедією потокового сервісу.

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