Дивіться трейлер фільму Відплата з Орландо Блумом

Орландо Блумом руйнує церкви і жадає помсти у трейлері нового фвльму Відплата. Дивимося разом!

Кінокомпанія Saban Films показала трейлер до трилера Retaliation (Відплата) з Орландо Блумом у головній ролі.

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Стрічка розповідає про молодого хлопця Малкі, що пережив в дитинстві сексуальне насильство з боку служителя церкви. Під час зустрічі з друзями в барі Малкі стикається з людиною, яка його зґвалтувала. Тепер він готовий на все, щоб помститися.

Режисери Людвіг і Пол Шаммасяни зняли фільм ще в 2017 році. Його прем'єра відбулася на кінофестивалі в Единбурзі, де британська актриса Енн Рейд (Типу круті копи, Роки), яка зіграла матір Малкі, отримала приз за кращу жіночу роль. Реліз стрічки на цифрових платформах і VoD відбудеться 24 липня.

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