Дивіться трейлер фільму Гренландія з Джерардом Батлером

Трейлер фільму-катастрофи Гренландія опублікувала STX Entertainment 26 червня на своєму YouTube-каналі. Дивимося разом!

У новій картині розповідається про комету, яка з величезною швидкістю наближається до Землі. Її випереджають осколки, які врізаються в Землю, несучи хаос і руйнування.

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Головний герой разом зі своєю сім'єю хоче врятуватися в Гренландії, де є якийсь бункер, проте на шляху встає збожеволілий від паніки натовп людей. "Серед жахливих новин про міста, знищені осколками комети, сім'я Гарріті переживають найкраще і найгірше в людстві, борючись з панікою і беззаконням, що оточують їх. У міру того як зворотний відлік до глобального апокаліпсиса наближається до нуля, їх неймовірний похід завершується відчайдушним і останнім польотом до можливого безпечного місця", – йдеться у трейлері.

Головні ролі в стрічці виконали Джерард Батлер і Морена Баккарін. Прем'єра фільму відбудеться 13 серпня.

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