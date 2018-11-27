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Представлений новий кабріолет Bentley Continental GT Convertible

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Кабріолет Bentley Continental GT Convertible - фото 1
Кабріолет Bentley Continental GT Convertible / motor1

Компанія Bentley представила новий кабріолет Continental GT з "твідовим" дахом, системою нічного бачення, більш легким і жорстким кузовом і покращеною шумоізоляцією салону.

Зовні новий кабріолет Continental GT є практично точною копією купе третього покоління, який дебютував восени 2017 року у Франкфурті. Єдина відмінність – м'який верх, який складається. Дах трансформується на швидкості до 48 км/год за 19 секунд і вперше доступний для замовлення в кольорі класичного британського твіду з характерним діагональним переплетенням на зовнішній стороні.

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Новий кабріолет Continental GT - фото 291669
Новий кабріолет Continental GT

Кабріолет укомплектований тим же шестилітровим бітурбомотором W12 (635 к.с., 900 Нм), що і купе. Поєднується агрегат з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач і повним приводом з муфтою підключення передньої осі. Час розгону з місця до 96 км/год – 3,8 секунд, максимальна швидкість становить 333 км/год.

Орієнтовна вартість новинки – понад 225 тисяч доларів США.

Новий кабріолет Continental GT - фото 291665
Новий кабріолет Continental GT

Ідентичні і салони автомобілів. В оснащення Continental GT Convertible увійшла повністю цифрова приладова панель, мультимедійна система з 12.3-дюймовим дисплеєм, який ховається у передній панелі і висувається при натисканні на спеціальну кнопку, 2200-ватна аудіосистема Naim з 18 динаміками, а також 20-позиційні сидіння з поліпшеною системою подачі теплого повітря до ший пасажирів. Функція підігріву є і у рульовому колесі, і у підлокітниках. Кабріолет укомплектований новою світлодіодним оптикою з ефектом "дорогоцінних каменів", 21-дюймовими колісними дисками. За доплату доступні диски діаметром 22 дюйми.

Салон Bentley Continental GT Convertible - фото 291666
Салон Bentley Continental GT Convertible
Салон Bentley Continental GT Convertible - фото 291667
Салон Bentley Continental GT Convertible
Салон Bentley Continental GT Convertible - фото 291668
Салон Bentley Continental GT Convertible

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Джерело: motor1
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