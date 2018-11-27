Як виглядає найкращий автомобіль для жінок

Volvo XC40 став переможцем щорічної премії "Найкращий Жіночий Автомобіль в світі".

Боротьба за звання найкращого в цьому році була дуже напруженою.

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Volvo XC40 був обраний після двох раундів голосування. Шість номінантів, які пройшли перший етап відбору конкурсу (в алфавітному порядку):

BMW X2

Jaguar E-PACE

Jaguar I-PACE

Peugeot 508

Porsche Cayenne

Volvo XC40

У другому турі саме модель Volvo XC40 стала фаворитом журі серед трьох фіналістів:

Volvo XC40

Jaguar E-PACE

Jaguar I-PACE

Volvo XC40 – розкішний компактний кросовер виробництва Volvo Cars. Дизайн моделі був розроблений Томасом Інгенлатом і представлений у вересні 2017 року. З моменту появи на ринку Volvo XC40 завоював багато нагород.

Як виглядає найкращий автомобіль для жінок

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