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Як виглядає найкращий автомобіль для жінок

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Volvo XC40 – розкішний компактний кросовер - фото 1
Volvo XC40 – розкішний компактний кросовер / revistaautoesporte

Volvo XC40 став переможцем щорічної премії "Найкращий Жіночий Автомобіль в світі".

Боротьба за звання найкращого в цьому році була дуже напруженою.

І ще: Названі претенденти на звання авто 2019 року в Європі

Volvo XC40 був обраний після двох раундів голосування. Шість номінантів, які пройшли перший етап відбору конкурсу (в алфавітному порядку):

  • BMW X2
  • Jaguar E-PACE
  • Jaguar I-PACE
  • Peugeot 508
  • Porsche Cayenne
  • Volvo XC40

У другому турі саме модель Volvo XC40 стала фаворитом журі серед трьох фіналістів:

  • Volvo XC40
  • Jaguar E-PACE
  • Jaguar I-PACE

Volvo XC40 – розкішний компактний кросовер виробництва Volvo Cars. Дизайн моделі був розроблений Томасом Інгенлатом і представлений у вересні 2017 року. З моменту появи на ринку Volvo XC40 завоював багато нагород.

Як виглядає найкращий автомобіль для жінок - фото 291607
Як виглядає найкращий автомобіль для жінок

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Джерело: revistaautoesporte
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