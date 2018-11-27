Audi показала тизер свого електричного седану

Новий електромобіль Audi дебютує в кінці листопада. На автосалоні в Лос-Анджелесі марка покаже прототип свого нового електричного седана e-tron GT.

Audi продовжує активно розвивати лінійку електромобілів. Слідом за дебютом серійного кросовера Audi e-tron компанія анонсувала прем'єру концепт-кара Audi e-tron GT, який покаже те, як буде виглядати серійний седан бренду з електромотором.

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За кілька днів до офіційної прем'єри в Audi опублікували короткий відеоролик з тизером новинки. Особливої інформації цей сюжет не дає, але натякає на дизайн майбутнього електромобіля, який буде витриманий в стилістиці всіх моделей марки.

Оптика схожа на ту, що використана в останніх поколіннях Audi A6, Audi A8 і Audi Q8, а в цілому силует e-tron GT нагадує серійну Audi A7. Про те, яка платформа ляже в основу нової моделі – MEB, яку розробляє Volkswagen Group, або Premium Platform Electric (PPE) від електромобіля Porsche – поки невідомо.

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