Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна

Де найкраще займатись спортом

  • 41
Місце для ефективних занять спорту - фото 1
Місце для ефективних занять спорту

Тренування може бути більш ефективним, якщо вибирати правильне місце для його проведення. І це не обов'язково повинен бути спортзал.

Науковці дійшли до висновку, що місце проведення тренувань впливає на рівень стресу під час навантажень. Тому фахівці рекомендують займатись спортом десь на свіжому повітрі, приміром, у лісі чи у парку. Тому, якщо є можливість проводити тренуватись на вулиці, краще обирати такий варіант.

І ще: Науковці розповіли, які вправи покращують інтимне життя

Річ у тому, що навантаження на фоні природи дозволять швидко знизити рівень стресу, а також позитивно впливають на психічний стан людей. Німецькі вчені також радять тим, хто погано почувається, брати велосипед та їхати за місто, або ж просто бігати чи гуляти на свіжому повітрі.

Психологи вважають, що цей спосіб дозволить ефективно боротися з проблемами психічного характеру, а також робити тренування результативнішими.

Тренування на природі найефективніші - фото 352079
Тренування на природі найефективніші

Читайте також: Названо ідеальний зріст для заняття сексом

Джерело: newsyou.info
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми вересня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 серпня, 14:27
  • 611
Дівчина тижня: пишногруда Алекса Делланос, яка розбагатіла завдяки інтимним фото (18+)
  • 01 вересня, 19:30
  • 782
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1727400
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Тренування