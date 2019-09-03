Де найкраще займатись спортом

Тренування може бути більш ефективним, якщо вибирати правильне місце для його проведення. І це не обов'язково повинен бути спортзал.

Науковці дійшли до висновку, що місце проведення тренувань впливає на рівень стресу під час навантажень. Тому фахівці рекомендують займатись спортом десь на свіжому повітрі, приміром, у лісі чи у парку. Тому, якщо є можливість проводити тренуватись на вулиці, краще обирати такий варіант.

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Річ у тому, що навантаження на фоні природи дозволять швидко знизити рівень стресу, а також позитивно впливають на психічний стан людей. Німецькі вчені також радять тим, хто погано почувається, брати велосипед та їхати за місто, або ж просто бігати чи гуляти на свіжому повітрі.

Психологи вважають, що цей спосіб дозволить ефективно боротися з проблемами психічного характеру, а також робити тренування результативнішими.

Тренування на природі найефективніші

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