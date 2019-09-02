Науковці розповіли, які вправи покращують інтимне життя

Представники науки зі США змогли з'ясувати, як аеробні вправи впливають на інтимне життя чоловіків, а також жінок. Результати вас однозначно потішать!

З'ясувалося, що такий тип фізичних навантажень має позитивний вплив на інтимну сферу життя. Суть у тому, що такі навантаження покращують роботу серця та судин, в результаті оптимізується циркуляція крові, в тому числі і в інтимних органах.

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Після проведення дослідження експерти прийшли до висновку, що за допомогою підвищених аеробних навантажень суттєво покращується сексуальний потенціал жінок і чоловіків.

Виявилося, що у чоловіків, які пробігли відстань 1,6 кілометра за сім хвилин, ризик проблем з ерекцією зменшувався на 23%. Така категорія людей витрачала на пробіжки близько 4,5 години на тиждень. У представниць прекрасної половини людства при аналогічній фізичної активності ризик проблем в інтимній сфері знижувався на 30%.

Віддайте перевагу аеробним тренуванням

На думку організатора дослідження, у здорових жінок, а також чоловіків зазвичай немає проблем з інтимним здоров'ям. Однак ситуація може змінитися в гіршу сторону при появі деяких захворювань.

Щоб зменшити ймовірність появи урологічних та гінекологічних проблем, вчені рекомендують регулярно приділяти час аеробним навантаженням. Це може бути не тільки біг. До таких вправ належать також стрибки на скакалці, плавання, катання на ковзанах, скейтборді, теніс, танці, футбол, баскетбол, а також стрибки на батуті.

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