Правила паркування на спуску і під гірку: на якій передачі краще залишати авто

Старі дідівські способи паркування на схилі із застосуванням цегли, яку підкладають під колесо автомобіля, щоб той не скочувався, актуальні й досі. Але що робити, коли треба припаркуватися на підйомі або спуску без допомоги кругляка? Нумо розбиратись.

Власники автівок на автоматичних трансмісіях сподіваються на режим P, вважаючи його панацеєю в будь-якій ситуації. Почасти це так, тому що основним елементом стоянкового механізму в "автоматах" є крупнозуба шестерня і коромисло, яке при ввімкненні "паркінга" своїм шипом входить між зуби шестерні, тим самим блокуючи її, а отже – і вихідний вал коробки передач, що перешкоджає обертанню коліс.

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Цей механізм, звичайно, надійний, але при постійному використанні його на схилах він зношується, тому що йому доводиться утримувати всю вагу автівки. Тож, якщо ви часто користуєтесь своєю машиною в гірський чи горбистій місцевості, не забувайте включати в цей процес гальмо стоянки.

Алгоритм паркування "автоматів" на спусках такий:

зупинившись на гірці, витискаємо педаль гальма;

потім витягуємо ручник;

ставимо автомобіль в нейтральний режим N ;

; відпускаємо педаль гальма – автомобіль трохи скочується в сторону схилу, повисаючи на затиснутих колодками колесах;

потім вмикаємо режим "Паркінг".

У цьому випадку частину навантаження беруть на себе заблоковані колеса, а частину – механізм стоянкового блокування.

З "механічною" коробкою передач варто дотримуватися таких правил: паркуючись на спуску, в коробці потрібно вибрати задню передачу і так само поставити на ручне гальмо. У тому випадку, якщо машина все ж покотиться вперед, задня передача змусить крутитися колінвал в зворотному напрямку і не дасть їй зрушити з місця.

При паркуванні під гірку з тих же міркувань варто поставити автомобіль на першу передачу і не забути витягнути ручник. Не слід забувати і про правильне розташування передніх коліс – вони повинні бути вивернуті в сторону бордюру і впиратися в нього – це і є той самий дідівський метод з кругляком, тільки сучасний.

Якщо бордюру немає, то колеса слід вивернути таким чином, щоб автомобіль не викотився на проїзну частину.

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