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Правила паркування на спуску і під гірку: на якій передачі краще залишати авто
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Старі дідівські способи паркування на схилі із застосуванням цегли, яку підкладають під колесо автомобіля, щоб той не скочувався, актуальні й досі. Але що робити, коли треба припаркуватися на підйомі або спуску без допомоги кругляка? Нумо розбиратись.
Власники автівок на автоматичних трансмісіях сподіваються на режим P, вважаючи його панацеєю в будь-якій ситуації. Почасти це так, тому що основним елементом стоянкового механізму в "автоматах" є крупнозуба шестерня і коромисло, яке при ввімкненні "паркінга" своїм шипом входить між зуби шестерні, тим самим блокуючи її, а отже – і вихідний вал коробки передач, що перешкоджає обертанню коліс.
До теми: Як приховати подряпини та сколи на машині
Цей механізм, звичайно, надійний, але при постійному використанні його на схилах він зношується, тому що йому доводиться утримувати всю вагу автівки. Тож, якщо ви часто користуєтесь своєю машиною в гірський чи горбистій місцевості, не забувайте включати в цей процес гальмо стоянки.
Алгоритм паркування "автоматів" на спусках такий:
- зупинившись на гірці, витискаємо педаль гальма;
- потім витягуємо ручник;
- ставимо автомобіль в нейтральний режим N;
- відпускаємо педаль гальма – автомобіль трохи скочується в сторону схилу, повисаючи на затиснутих колодками колесах;
- потім вмикаємо режим "Паркінг".
У цьому випадку частину навантаження беруть на себе заблоковані колеса, а частину – механізм стоянкового блокування.
З "механічною" коробкою передач варто дотримуватися таких правил: паркуючись на спуску, в коробці потрібно вибрати задню передачу і так само поставити на ручне гальмо. У тому випадку, якщо машина все ж покотиться вперед, задня передача змусить крутитися колінвал в зворотному напрямку і не дасть їй зрушити з місця.
При паркуванні під гірку з тих же міркувань варто поставити автомобіль на першу передачу і не забути витягнути ручник. Не слід забувати і про правильне розташування передніх коліс – вони повинні бути вивернуті в сторону бордюру і впиратися в нього – це і є той самий дідівський метод з кругляком, тільки сучасний.
Якщо бордюру немає, то колеса слід вивернути таким чином, щоб автомобіль не викотився на проїзну частину.
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