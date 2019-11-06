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ТЕСТ: Вгадай станцію київського метро за картинкою

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станції київського метро - фото 1
станції київського метро

З нагоди дня народження київського метро підготували для тебе цікавий тест. Перевір, наскільки добре ти знаєш столичну підземку!

Першу лінію метрополітену в Києві відкрили 6 листопада 1960 року. Тоді вона мала лише п'ять станцій. Сучасна київська підземка налічує три лінії з 52 станціями. Також є станції, які у процесі будівництва, законсервовані та лише запроєктовані. Чи вдасться вам впізнати станції метро за фото?

І ще: ТЕСТ: Яка українська цитата про тебе

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай, хто з українських футболістів вищий

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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